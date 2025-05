Al Santuario di Vicoforte torna Florete flores

Il titolo della manifestazione è stato suggerito da un verso del libro biblico del Siracide (39,19): “Florete flores quasi lilium: et date odorem, et frondete in gratiam”. Ovvero: “Fate fiorire fiori come il giglio, spargete profumo riempitevi di fronde con grazia”.

Partendo da questo titolo, quest’anno il tema della manifestazione sarà “Il Mondo delle Piante Bibliche: natura e spiritualità in fiore”.

L’idea è stata del consigliere Guido Picco che segue la regia tecnica della manifestazione e allestirà, di sua iniziativa, uno stand in cui saranno esposte le principali piante, i fiori, i semi con le relative informazioni botaniche e le corrispondenti citazioni bibliche.

Questo evento culturale ha lo scopo di introdurre i visitatori di “Florete Flores” nell’affascinante mondo delle piante della Bibbia ed ha tutte le potenzialità per evolversi nel tempo consentendo di vedere la crescita delle varie piante ed integrando le informazioni sotto l’aspetto scientifico, erboristico/farmaceutico e biblico.

Sabato pomeriggio 31 maggio, presenzierà il “Maestro giardiniere” Carlo Pagani che relazionerà su alcune piante della Bibbia e, come per gli anni passati, accompagnerà il pubblico tra i banchi degli espositori vivaisti divulgando la sua arte.

Si potranno acquistare fiori e aromatiche di ogni tipo, arbusti, alberi, sementi e tutto quanto serve per praticare il giardinaggio e allestire il giardino oltre a prodotti gastronomici e per il corpo.

Sarà anche esposta la xiloteca del Comune di Vicoforte con i principali legni e la relativa scheda botanica.

Oltre a tanti espositori e vivaisti saranno presenti le seguenti associazioni:

- Gruppo micologico Cebano

- Accademia della Castagna bianca

- Gruppo di rievocazione Storica Celto Ligure “Flamulasca” con il laboratorio di tintura del filo di lana con fiori, frutti, erbe e radici.

Per tutta la durata della manifestazione sarà operativo il servizio ristoro “Fior di Pro Loco” rassegna enogastronomica organizzata dalla Pro Vicoforte.

Ingresso libero