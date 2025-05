Cervasca in lutto, è scomparso il dottor Michele Olivero

Aveva 78 anni il dottor Michele Olivero, medico condotto cervaschese in pensione, purtroppo scomparso nella notte passata all’ospedale “Carle” di Cuneo a causa di un tumore scoperto lo scorso dicembre.

Di Centallo, aveva aperto il suo primo studio a San Damiano Macra, spostandosi poi a Cervasca. Uomo di grande umanità, di lui si ricordano non solo l’impegno nel volontariato ma anche la passione per le bocce alla petanque, la montagna e il calcio: “Una persona che si è sempre prodigata per la comunità – commenta il sindaco di Cervasca Enzo Garnerone -. Quando abbiamo istituito i pasti a domicilio per i più fragili abbiamo ricevuto i suoi consigli su come individuare le persone che ne avrebbero avuto bisogno. Sapeva stare insieme agli altri, dialogare e collaborare”.

Olivero lascia la moglie Maria Grazia Molinaro, i figli Amos e Samuele, il fratello don Fredo, le sorelle Elsa, Maria Teresa, Maria Grazia e Assunta. Il funerale si terrà domani (20 maggio) alle 14.30 nella cappella della Città dei Ragazzi a San Rocco Castagnaretta di Cuneo.