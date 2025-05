Ceva, ripulito il sentiero per Torre Soraglia grazie ai volontari AIB

Nella mattinata di sabato 17 maggio i volontari dell'AIB di Ceva hanno pulito il sentiero per Torre Soraglia che porta alla torre del Campanone.

L'Amministrazione comunale e la Fondazione Ospizio di Carità Istituto Derossi congiuntamente ringraziano l'AIB per il prezioso lavoro svolto per la manutenzione del territorio e per l'impegno che da sempre dimostrano per la comunità.





"In questi ultimi vent'anni la collaborazione dell'AIB non è mai venuta meno - dichiara Giampietro Rubino, presidente della Fondazione -. La loro presenza è stata solida e concreta anche quando abbiamo avuto bisogno come istituto. Grazie ai volontari per tutto ciò che fanno".



"L'attività dell'AIB è di fondamentale importanza per la nostra città. Il loro lavoro permette di presidiare il territorio ed è un supporto imprescindibile per tutelare sicurezza, bellezza e decoro - aggiunge il sindaco Fabio Mottinelli.