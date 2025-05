Il Distretto del Commercio Terre del Monviso ha presentato i documenti per il rinnovo della strategia triennale

Giovedì 15 maggio l’Unione Montana Valle Varaita ha trasmesso alla Regione Piemonte, come da richieste dell’ente e in qualità di capofila, la documentazione necessaria per avviare procedura per il rinnovo della strategia triennale del distretto. Nei documenti predisposti c’è una sostanziale novità rispetto al triennio precedente per quanto riguarda gli organismi di governance del distretto: alla cabina di regia già esistente, formata dagli enti sottoscrittori, che sono le Unioni Montane Valle Varaita e Comuni del Monviso e la Città di Saluzzo, si affianca una cabina allargata alle associazioni di categoria del settore commercio con l’intento di co-progettare le attività del distretto. Sempre a proposito di governance, è stata confermata all’unanimità dei partner la figura del manager: l’incarico rimane ad Alberto Dellacroce, che nel primo triennio ha svolto in modo egregio il suo lavoro, operando in modo capillare su tutto il territorio e garantendo un indispensabile raccordo territoriale in sinergia con la Regione e gli altri Distretti.

"Il nuovo progetto triennale del Distretto del Commercio Terre del Monviso – commentano i membri della Cabina di Regia – comincia in continuità con il passato e ciò non può che essere una buona notizia: poter contare su una governance stabile e confermata rispetto al triennio precedente ci permette infatti di proseguire le azioni in modo naturale, contando sull’efficienza che si è già ottenuta e consolidandola, grazie al grande impegno degli uffici di tutti gli enti coinvolti e del manager del Distretto. Lavorare insieme, in una strategia di area vasta capace di individuare i bisogni del territorio e di confrontarsi con le associazioni di categoria per rispondere al meglio alle esigenze del settore del commercio è l’obiettivo da confermare".

Rispetto al precedente triennio, diminuisce leggermente l’estensione territoriale del distretto dal momento che i Comuni di Martiniana Po e Oncino hanno deliberato il ritiro del conferimento delle funzioni montane all’Unione dei Comuni del Monviso e pertanto sono stati esclusi dal perimetro del Distretto del Commercio.

Nelle riunioni che si sono svolte per arrivare alla riconferma del distretto, sono stati ribaditi e rivisti gli obiettivi dell’azione, evidenziati sinteticamente nel rafforzamento della sua attrattività nei confronti della comunità locale, dei turisti e dei visitatori, da perseguire secondo diverse modalità, come favorire la collaborazione tra attori pubblici, rafforzare le attività commerciali presenti nel territorio, sostenendo forme di loro collaborazione e contribuendo a ridurre la desertificazione, incentivare il commercio di prossimità ed ampliare i servizi che questo può offrire ai cittadini, valorizzare i luoghi del commercio, attraverso interventi di riqualificazione, di animazione e di promozione. Tutto ciò sarà inserito nel nuovo Piano Strategico Triennale, che il DDC Terre del Monviso dovrà presentare in Regione non appena sarà stata confermata l’iscrizione nell’elenco regionale dei distretti del commercio piemontesi.