Patentino fitofarmaci: ultimi giorni per iscriversi al corso organizzato ad Alba da Cia Cuneo

Ultimi giorni per iscriversi al corso, organizzato da Cia Consulenze Piemonte il 5 e 6 giugno ad Alba, per il rinnovo del patentino per l’uso professionale dei fitofarmaci.

Il termine per comunicare le adesioni scade il 30 maggio 2025, per contattare l’organizzazione occorre scrivere all’indirizzo email cuneo.consulenzepiemonte@cia.it

I contenuti standard del corso sono forniti dalla Regione Piemonte.

«Il patentino – ricorda la responsabile provinciale della Formazione di Cia Cuneo, Martina Marcomini – va aggiornato entro la data di scadenza, frequentando un corso di 12 ore, con la presenza richiesta per il 75% del monte ore. Non è previsto l’esame. Il certificato emesso avrà di nuovo validità cinque anni. Attenzione a non lasciarlo scadere, perché altrimenti occorre seguire un corso di rilascio come fosse la prima volta. Possono essere aggiornati solo i certificati di abilitazione emessi dalla Regione Piemonte e non ancora scaduti».

Tutte le lezioni teoriche in aula si svolgeranno nella sede Cia di Alba, in piazza Michele Ferrero 4°, al primo piano.