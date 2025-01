Viaggio semiserio tra le infrastrutture della Granda: buon anno, Cuneo. E... buona fortuna!

Primi giorni del 2025. Ho deciso, faccio un giretto.

Prima opzione, il mare. Destinazione Ventimiglia, passando per il Colle di Tenda. Arrivo a Limone, salgo fino al tunnel e... chiuso (Data inizio lavori novembre 2013, data fine lavori...). Ma non avevano detto che a Natale avremmo potuto attraversarlo in tutta sicurezza? Dovevo informarmi meglio.

Chissà cosa mi sarò perso dall'altra parte? Chissà come sarà cambiata la strada al di là della galleria in questi quattro anni di lavori! Beh, pare non così tanto.

Ok non si passa, vado verso Asti. Noi a Cuneo abbiamo un'autostrada. Si chiama A33, hanno incominciato a costruirla all'inizio del nuovo millennio.

Entro a Cuneo, vado fino a Massimini di Carrù, rientro sulla A6 Torino Savona, esco a Marene e riprendo la A33. Un giro che 'Zorro spostati proprio', ma pare fatto a fin di bene: "L'autostrada deve servire tutte le zone del territorio", spiegò un presidente della Provincia dell'epoca.

Ora tiro dritto fino ad Asti. Dieci chilometri, arrivo a Cherasco e... stop. Non si passa.

Mah sì, torno indietro. Tanto mi dicono che laggiù, nella piana albese, hanno messo un pedaggio che si chiama "Free Flow", che mica è tanto free e se non hai un Telepass son dolori.

Resto vicino a casa, vado a Bra così poi mi resta tempo per fare altro. C'è la tangenziale di Fossano, non devo neppure attraversare la città. Sarà sicurissima: dopo il crollo di un ponte nel 2017 l'hanno rifatta tutta: ho sentito dire che c'è stata persino un'inaugurazione. Macché, mi tocca ancora passare a senso unico.

Non mi resta che la montagna. Il Colle della Maddalena è un incanto. Manca la neve, ma magari sconfino. Arrivo a Demonte: cos'è 'sto imbuto? Due camion hanno "preteso" di passare contemporaneamente al centro del paese rimanendo incastrati. Mi dicono sia la normalità, ma non dovevano costruire una variante?

Vabbè, lascio l'auto e prendo il treno. Provo di nuovo con Ventimiglia, mi hanno parlato di una ferrovia detta "delle Meraviglie". I treni sono quasi inesistenti, ma il panorama è bellissimo. Ha persino vinto un premio qualche anno fa. Me la godrò.

Sono sul treno, non parte. Pare succeda quasi tutti i giorni, perché deve aspettarne un altro in quanto ci sono pochi mezzi e vengono impiegati su più linee. Ora andiamo. Ci fermiamo, che succede: "Il treno è rotto, motori fusi". Fine del viaggio verso il mare.

Vado a Torino? Venti chilometri a binario unico da Cuneo a Fossano, il treno si ferma in aperta campagna e accumuliamo ritardo. Impreco, mentre i miei compagni di viaggio, li chiamano "pendolari", mi guardano rassegnati: "Succede quasi tutti i giorni".

Provo la nuova linea metropolitana Sfm4 da Alba a Ciriè, un'altra che quei cattivoni di Legambiente hanno classificato tra le peggiori d'Italia. Oggi c'è un guasto a Santa Vittoria d'Alba, il treno è soppresso.

Non mi resta che l'aereo. Perché Cuneo, la "splendida città del Piemonte con il sole di fronte", ha anche un aeroporto. Nel quale ti perderanno anche "i valigi", ma puoi andare in ogni parte d'Italia. E anche oltre! Non di mercoledì, però: nessun volo.

Mi dicono che ora hanno aperto due nuove destinazioni, Comiso e Trapani, scelta azzeccata in inverno. Ho tempo, scorro i dati di Assoaeroporti: i passeggeri transitati di qui nei primi undici mesi del 2024 sono stati 98.523. Un terzo di quelli del 2013, anno d'oro di Levaldigi quando 290.623 persone rischiarono di perdere i "valigi" pur di volare sotto casa. Non un successone.

Basta, torno a casa e vado a fare una vasca sotto i portici di Corso Nizza, rigorosamente lato Bar Corso.

Buon anno, Cuneo. E... buona fortuna!