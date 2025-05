Grandine, le aree di pianura tra cuneese e torinese quelle più a rischio

Abbiamo chiesto a Datameteo, realtà buschese attiva da oltre vent'anni come provider Meteo in Italia e nel mondo, di fornirci qualche dettaglio in più sulle previsioni di domani e in particolare sul rischio grandine, come da bollettino di Arpa Piemonte, che ha diramato l'allerta gialla.

Un servizio che Datameteo fornisce tramite il sito https://grandine.datameteo.com/, utilissimo in ambito agricolo e assicurativo.

Domani un fronte perturbato, a causa di una goccia fredda in quota, attiverà forti temporali sin dal mattino sui settori settentrionali e orientali del Piemonte, per poi dal pomeriggio generare forti temporali irregolari in spostamento dal torinese verso il cuneese.

In questa fase, la maggior energia presente durante il giorno e l'aria più fredda in quota potranno portare alla formazione di temporali molto forti con raffiche di vento intense e grandinate, per lo più di piccole dimensioni, ma localmente anche di medie dimensioni, con possibili danni

alle colture.

Le aree di pianura tra il cuneese e il torinese, soprattutto a ridosso delle Alpi, potrebbero essere le zone con più probabilità di grandinate.