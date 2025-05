Da Londra due riconoscimenti per Banca d’Alba

Dopo l’attestato di enorme fiducia giunto all’assemblea con la presenza di oltre 19mila soci che hanno approvato un bilancio record e festeggiato i 130 anni di vita con gli organi sociali appena rinnovati per il prossimo triennio, Banca d’Alba ha recentemente ricevuto alcuni premi molto significativi per il loro prestigio e per le motivazioni addotte.

I PREMI AI GLOBAL BANKING & FINANCE AWARDS

I Global Banking & Finance Awards, curati dal 2011 dalla omonima rivista inglese di settore con sede a Londra, premiano ogni anno gli istituti finanziari su scala mondiale che si sono contraddistinti per il loro operato in diversi categorie: dal corporate al private banking, dall’Esg all’innovazione, dal servizio all’educazione finanziaria.

Quest’anno Banca d’Alba è stata premiata (è l’unica italiana premiata) con un Award in due categorie:

“Fastest Growing SME Bank Italy 2025”: Banca d’Alba viene riconosciuta come l’istituto finanziario al servizio delle piccole e medie imprese che ha avuto la maggior crescita nell’ultimo anno

“Best Financial Literacy Initiatives Italy 2025”: Banca d’Alba viene riconosciuta come il miglior istituto per la sua proposta di educazione finanziaria a beneficio dei giovani e delle scuole di ogni grado.

Se nel primo premio viene riconosciuta la bontà del modello cooperativo di Banca d’Alba basato sulla relazione personale ed il presidio capillare al servizio delle piccole e medie imprese del territorio, nel secondo viene premiata la proposta innovativa di educazione finanziaria che la banca offre a giovani e studenti attraverso podcast, pillole formative sui social e sul canale whatsapp, sul sito internet ma anche di persona nelle scuole, fino a giochi in scatola e spettacoli teatrali creati ad hoc su questa tematica.

DA ROMA IL PREMIO AL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

Banca d’Alba è stata chiamata a partecipare al V Campus Future Respect, un evento tenutosi in piazza Navona a Roma, che ha promosso il confronto tra aziende virtuose sui temi della sostenibilità, del rispetto e dell’innovazione responsabile. Lo studio condotto dall’Università "La Sapienza" di Roma ha analizzato 5.000 bilanci di sostenibilità, individuando le "best practice" a livello nazionale (tra i premiati anche Barilla, Grana Padano, Sanpellegrino, As do Mar).

Il Bilancio di Sostenibilità 2023 di Banca d’Alba è stato selezionato per la sua facile fruibilità da parte di tutti gli stakeholder e per la sua sensibilità ambientale: un bilancio a favore della biodiversità, accessibile tramite QR code stampato su carta biodegradabile e piantabile.

Il Bilancio di sostenibilità 2024 conferma l’approccio innovativo e inclusivo, proponendo una versione digitale fruibile anche in LIS (Lingua dei Segni Italiana), in doppia lingua e in formato audio. È stata inoltre realizzata una tavola tattile in braille, disponibile nelle filiali della banca, con QR codes che consentono l’accesso ai contenuti. In un’ottica di coinvolgimento inclusivo, la banca ha chiesto a 15 bambini/e figli di soci di validare il bilancio, sulla base del fatto che l’operato della Banca è orientato a consegnare un territorio ancora migliore alle future generazioni di soci: il video sarà presto disponibile sui canali della banca.