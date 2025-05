La Giunta albese ha incontrato il quartiere Vivaro: "Strada di Mezzo, velocità e fognature tra le priorità"

Si è svolto nei giorni scorsi, nella sede della Croce Rossa Albese di via Ognissanti, l’incontro tra l’Amministrazione comunale di Alba e i residenti del quartiere Vivaro, nell’ambito del progetto della Giunta Itinerante. Un momento di confronto aperto con la cittadinanza, alla presenza del sindaco Alberto Gatto, degli assessori comunali, dei referenti del quartiere e del presidente del Comitato, Roberto Tibaldi.

Dopo le tappe a Gallo d’Alba, Moretta, San Cassiano, Piave e Centro Storico, l’incontro col quartiere Vivaro ha rappresentato un’ulteriore occasione per raccogliere segnalazioni, condividere proposte e aggiornare i cittadini sui progetti in corso.

“L’incontro è stato molto partecipato e ricco di contenuti” ha spiegato Roberto Tibaldi. “Abbiamo potuto visionare un primo studio di fattibilità per la sistemazione di strada di Mezzo, che prevede la regimazione delle acque bianche e il rifacimento dei marciapiedi, oggi compromessi dalle radici degli alberi.”

Al centro del dibattito anche la sicurezza stradale: “La velocità dei veicoli in ingresso e uscita dal quartiere è una criticità segnalata da molti,” ha aggiunto Tibaldi. “Si stanno valutando soluzioni come l’installazione di dossi rallentatori e una possibile rotatoria all’incrocio con via Ferrero, dove si registra il passaggio frequente anche di mezzi pesanti.”

Un altro tema rilevante emerso dalla serata riguarda le fognature, considerate sottodimensionate rispetto allo sviluppo urbanistico dell’area: “Le tubazioni sono le stesse di quando il quartiere era molto più piccolo. Nei prossimi giorni è previsto un sopralluogo tecnico per valutare eventuali interventi.”

Sul fronte della sicurezza urbana, l’Amministrazione ha annunciato il potenziamento delle attività della Polizia Municipale, con un aumento delle ronde sul territorio. Quanto al tema della raccolta rifiuti, si è deciso di organizzare un’apposita assemblea pubblica: “La discussione si è protratta fino a tarda serata,” ha concluso Tibaldi, “e sul tema dei nuovi sacchetti e del sistema di raccolta l’Amministrazione ha espresso l’intenzione di dedicare un incontro specifico, data l’ampiezza e la complessità della questione.”