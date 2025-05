Progettare insieme il cicloturismo: l'ATL Langhe Monferrato Roero incontra le Unioni dei Comuni

È iniziato nella Langa cebana e nella Langa del Barolo, rispettivamente il 20 e il 21 maggio, il ciclo d’incontri a tema cicloturismo condotti dall’ATL Langhe Monferrato Roero in collaborazione con le quattro Unioni di Comuni della Provincia di Cuneo - Unione Montana Alta Langa, Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo, Unione Montana Val Tanaro e Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta-Langa Cebana-Alta Valle Bormida - che hanno affidato ad Ente Turismo Langhe Monferrato Roero la promozione dei percorsi a due ruote, nell’ambito del progetto BIKE LAND, finanziato da Fondazione CRC.

I prossimi appuntamenti di formazione si svolgeranno il 29 maggio a Bossolasco, con l’Unione Montana Alta Langa e successivamente nelle località dell’Alta Val Tanaro.

A Ceva e a Monforte d’Alba, il direttore Bruno Bertero e lo staff ATL hanno condiviso con le amministrazioni comunali e gli operatori turistici locali - ristoratori, albergatori, noleggiatori bike e guide cicloturistiche – strumenti pratici per migliorare la qualità dell’offerta cicloturistica locale e buone pratiche per garantire un'accoglienza adeguata ai cicloturisti.

L’obiettivo è infatti quello di implementare i percorsi cicloturistici già esistenti che si trovano dalle Langhe alle Alpi così da integrarli e metterli a sistema con le progettualità in fase di sviluppo da parte dell’ATL, quali il Programma Interreg VI-A Francia-Italia ALCOTRA 2021-2027 "PAYSAGE+ Aimable" e la Ciclovia del Mare, che vedono coinvolti proprio i territori delle quattro Unioni di Comuni.

La Ciclovia del Mare, o Svizzera-Mare, permette di attraversare tutto il Piemonte orientale, dalla Svizzera verso il Mar Ligure: 470 km di strade a bassa percorrenza che collegano Locarno (Svizzera) a Nizza (Francia), attraverso monti, laghi e colline. Un progetto che coinvolge tutte le sei ATL piemontesi e valorizza percorsi ciclabili già esistenti e mappati.

Dichiarazione di Bruno Bertero, direttore di Ente Turismo Langhe Monferrato Roero: “Il prodotto bike rappresenta un’importante opportunità di sviluppo del territorio perché è un segmento in grado di attrarre un numero sempre più consistente di turisti qualificati e di coinvolgere ad ampio raggio gli operatori turistici locali. Continuiamo il nostro lavoro, grazie alla collaborazione con l’ATL del Cuneese, per essere il riferimento sul territorio per lo sviluppo e la promozione dei prodotti turistici. Con la Ciclovia del Mare porteremo a sistema percorsi cicloturistici, posizionandoci nella fascia alta dell’offerta turistica del mondo bike”.