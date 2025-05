Novità nelle concessionarie Proglio L’Automobile, arrivano i marchi EMC e Foton: la mobilità si rinnova nella sede di Fossano

Le concessionarie Proglio, realtà di riferimento per il mondo dell’auto nella provincia di Cuneo con sedi ad Alba, Borgo San Dalmazzo e Fossano, ampliano la propria offerta e guardano al futuro della mobilità.

Accanto ai marchi storici Opel, Volkswagen, Skoda e Ligier, arrivano oggi due nuove proposte pensate per chi cerca veicoli affidabili, moderni e accessibili: EMC e Foton.

Il punto di riferimento per questi nuovi brand sarà la sede di Fossano, in Via Torino 110, già ampiamente attrezzata per accogliere e assistere i clienti interessati a conoscere più da vicino le novità.

EMC, Eurasia Motor Company, è un marchio sempre più apprezzato in Italia, noto per i suoi SUV dallo stile dinamico, dotati di alimentazione bifuel benzina/GPL, un vantaggio concreto per chi cerca consumi contenuti senza rinunciare al comfort. I modelli EMC si distinguono per il design curato, l’equipaggiamento completo full-optional e la facilità di guida.

Una scelta ideale per famiglie, giovani professionisti e chi desidera un’auto versatile, adatta sia alla città che ai lunghi viaggi.

Foton, invece, è un colosso internazionale specializzato in veicoli commerciali leggeri, già ampiamente diffuso a livello globale. La gamma disponibile comprende pick-up 4x4 robusti e mezzi ideali per attività agricole, artigianali, logistica, edilizia e servizi. Pensati per un uso professionale quotidiano, i veicoli Foton coniugano capacità di carico, resistenza e dotazioni moderne, a un prezzo competitivo.

«Con l’arrivo di EMC e Foton vogliamo dare una risposta concreta a chi cerca soluzioni alternative, affidabili e immediate», spiegano dal Team Vendite. «sono due marchi che si rivolgono a target diversi ma accomunati dalla ricerca di valore, praticità e semplicità di gestione.»

Nella sede di Fossano è già possibile provare su strada i veicoli EMC e Foton Pick-Up e ricevere una consulenza personalizzata sulle formule di acquisto e noleggio.

Il team Proglio L’Automobile accompagna i clienti passo dopo passo, con professionalità e attenzione, proponendo finanziamenti su misura, leasing o noleggio a lungo termine, in base alle reali esigenze di utilizzo.

Questa novità rappresenta un ulteriore passo avanti per le concessionarie Proglio L’Automobile, da sempre attente a offrire un servizio completo e aggiornato sul mercato. L’arrivo di EMC e Foton amplia la gamma disponibile e consolida la presenza delle concessionarie nel panorama automobilistico della provincia di Cuneo.