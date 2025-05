L'onda arancione di Spazzamondo nel Monregalese a sostegno dell'ambiente [FOTO]

Un fiume di entusiasmo arancione è sceso in campo, lo scorso sabato 24 maggio, per rendere ogni angolo più pulito e a misura della collettività. Volontari, giovanissimi, anziani, semplici cittadini si sono armati di spirito civico e hanno lavorato insieme per l'ambiente.

Oltre 170 comuni della provincia di Cuneo e più di 10 mila cittadini. Sono i numeri, destinati ad aumentare nel bilancio finale, dell'edizione 2025 di Spazzamondo, la campagna di cittadinanza attiva promossa dalla Fondazione CRC. Dal 2021 a oggi, grazie a Spazzamondo, sono state raccolte oltre 107 tonnellate di rifiuti, con un risparmio ambientale stimato in 131 tonnellate di CO₂.

Ecco le foto e i commenti dal Monregalese:

MONDOVI'

Sabato 24 maggio la città di Mondovì è stata letteralmente invasa dai volontari di “Spazzamondo”, l’iniziativa di sensibilizzazione ambientale promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo in collaborazione con Protezione Civile, ANCI Piemonte, UNCEM Piemonte, ANPCI, Cooperativa Erica e i Consorzi ACEM, CEC, CSEA e COABSER. Un’edizione, quella del 2025, particolarmente rilevante alla luce dei 550 iscritti e, soprattutto, della quantità di rifiuti raccolta: ben 1.020kg di rifiuti solidi urbani e 120kg di vetro.

La totale mancanza di senso civico da parte di alcuni cittadini si scontra con l’entusiasmo che ogni anno “Spazzamondo” contribuisce a generare nella nostra comunità» il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessore all’Ambiente, Gabriele Campora - La giornata di sabato testimonia la sensibilità intergenerazionale che permea la società monregalese, ma purtroppo evidenzia altresì l’insolenza di alcune persone che continuano ad abbandonare i rifiuti in maniera indiscriminata. Aver riscontrato una mobilitazione generale di scuole, associazioni e singoli cittadini, giovani e meno giovani, ci fa comunque ben sperare sul futuro. Continueremo a lavorare affinché il rispetto per l’ambiente e la buona educazione possano coinvolgere gradualmente tutte le fasce della popolazione, per una Mondovì sempre più pulita e sicura".

MONDOVI' - BREOLUNGI

A poche centinaia di metri dall'antica Pieve di Breolungi sono stati raccolti oltre 650 kg di rifiuti abbandonati a fianco della Statale 28 Nord. Hanno collaborato la Pro loco Frazioni, L'ASD calcio Frazioni e l'associazione Mondovivo.

BEINETTE

TORRE MONDOVI'

FARIGLIANO

PRIOLA

PIOZZO

Il sindaco, Sergio Lasagna: "Il nostro paese ha risposto con entusiasmo e partecipazione all’iniziativa Spazzamondo, promossa dalla Fondazione CRC, per ripulire insieme il nostro territorio. Volontari di tutte le età, famiglie, bambini e associazioni si sono messi in cammino per le vie di Piozzo raccogliendo rifiuti e dimostrando concretamente quanto teniamo al nostro ambiente. Presenti anche i bambini della scuola di Piozzo. È stata una splendida occasione per fare squadra, sensibilizzare grandi e piccoli sul rispetto del territorio e… lasciare il nostro paese più pulito e bello di prima! Un grazie di cuore a tutti i partecipanti e alla Fondazione CRC per aver promosso ancora una volta un’iniziativa così importante".

SAN MICHELE MONDOVI'

ROCCAFORTE MONDOVI'

GARESSIO

A Garessio oltre all'amministrazione del sindaco, Luciano Sciandra, presente anche Gianluigi Delforno che ha portato il saluto di Fondazione CRC. L'amministrazione ringrazia le scuole e tutti i partecipanti.

CLAVESANA

Una cinquantina di bambini e genitori insegnanti, hanno partecipato insieme a volontari protezione civile, alpini, cittadini e amministrazione comunale all'iniziativa. È stato recuperato un camion di rifiuti, tutti divisi in sacchi per la raccolta differenziata. Il sindaco Bruno Terreno e l'amministrazione comunale ringraziano tutti quanti per la numerosa partecipazione a questa giornata educativa per tutti quanti.

SALE LANGHE

SCAGNELLO

"Anche quest'anno abbiamo aderito con entusiasmo alla convocazione per il quinto anno consecutivo dell'edizione Spazzamondo - dice il sindaco, Daniele Garelli -. L'adesione all'occasione si può dire riuscita..nel nostro piccolo paese l'età anagrafica è di 57 anni circa, ma quest'anno la partecipazione ha coinvolto tutti i nostri bimbi e ragazzi, quindi, l'età anagrafica è diventata adolescenziale, fantastico! Una bella mattinata trascorsa insieme per sensibilizzare il tema di aver a cuore la nostra natura ed il nostro paese. I bambini e i ragazzi in questo svolgono un ruolo essenziale per la salvaguardia del territorio nei prossimi anni. "Insieme siamo una forza della natura", generazioni che mettono a disposizione le loro caratteristiche, le esperienze, i sogni e l'allegria per un bene comune. Possiamo quindi dire... Scagnello, c'è!"

FRABOSA SOTTANA

VIOLA

Il sindaco, Romana Daniello: "Un momento di bellissima condivisione. Grazie di cuore a tutti i Violesi, di origine e di adozione che si sono spesi per questa ottima iniziativa".

LESEGNO

Il sindaco Emanuele Rizzo: "Raccolti circa 500 chili di spazzatura, grazie a tutti i partecipanti che hanno, con entusiamso, aiutato l'ambiente e dedicato un po' del loro tempo per rendere più bello e accogliente il nostro paese".

VICOFORTE

Circa cento persone (adulti, bambini ed accompagnatori) hanno partecipato all’iniziativa Spazzamondo, promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. Fra i partecipanti c’erano anche quattro ospiti del locale gruppo SAI (Sistema di Accoglienza a Integrazione) provenienti da diverse nazioni dell’Africa. Tutti i partecipanti sono stati accolti dai volontari della Protezione civile di Vicoforte presso gli impianti sportivi e hanno ritirato magliette di color arancione, guanti e le attrezzature per recarsi, in gruppi separati, nelle strade, nelle piazze e nei viali Vicesi per raccogliere rifiuti abbandonati. Sono stati raccolti oltre trenta

sacchetti di spazzatura di vario genere, fra cui i resti di una bicicletta abbandonata.

ROCCA DE' BALDI

CIGLIÈ

Anche Cigliè ha aderito all'iniziativa. Il sindaco, Andriano Ferrero: "Spazzamondo quest'anno compie 5 anni; è nato con l'intento di incentivare i cittadini ad una maggiore coscienza ecologica dedicando una giornata a quelli che sono i piccoli e grandi abbandoni sul territorio. il comune di Ciglie' ha manifestato l'adesione sin dalla prima edizione e da allora il grazie più grande va ai bambini e ragazzi ed ai rispettivi genitori che si sono impegnati ed hanno dedicato il loro tempo per questa mattinata. Rivolgo pertanto un ringraziamento a tutti i partecipanti che anche quest'anno hanno reso possibile questo appuntamento. Grazie!".

MONASTERO DI VASCO

Anche Monastero partecipa a Spazzamondo! L'amministrazione: "Un grazie speciale ai ragazzi ed alle ragazze della scuola Lidia Rolfi Beccaria che hanno aderito all'iniziativa promossa dalla Fondazione CRC".

NUCETTO

Grande partecipazione alla 5°edizione di Spazzamondo. Sabato mattina si sono ritrovati, presso il Parco Gurei, a Nucetto 60 volontari che hanno pulito il piccolo paese.

Il sindaco, Enzo Dho: "Un grande Grazie a tutti voi volontari che questa mattina vi siete adoperati in questa lodevole iniziativa. In questa quinta edizione qui a Nucetto abbiamo registrato il record di presenze, a nome mio e dell'amministrazione comunale voglio ringraziare in particolar modo i genitori e i bambini della scuola dell'infanzia e primaria che hanno partecipato molto numerosi, grazie di cuore è stato un bel esempio per tutti di impegno civico e responsabilità nel prendersi cura del bene comune e come dice lo slogan sulle magliette insieme siamo una forza della natura".

CEVA

Numeri decisamente importanti per l'evento a Ceva, che quest'anno ha puntato molto sul coinvolgimento più ampio possibile, soprattutto di famiglie, bambini e ragazzi: oltre 120 gli iscritti, ed oltre trenta i sacchi di rifiuti raccolti.

“Una giornata all’insegna dell’impegno civico e del rispetto per il territorio – dichiara l'assessore all'Ambiente del Comune di Ceva, Fabio Ferrero -: anche quest’anno Spazzamondo ha visto una nutrita partecipazione di volontari, Associazioni, scuole e tantissimi bambini, che hanno contribuito con entusiasmo alla pulizia di strade, parchi e spazi pubblici. L’iniziativa ha dimostrato quanto la cittadinanza sia sensibile ai temi della sostenibilità e della cura dell’ambiente. Un piccolo gesto, fatto insieme, può davvero fare la differenza è il messaggio che arriva forte e chiaro da questa giornata. Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno partecipato, dimostrando con i fatti che teniamo davvero al posto in cui viviamo”.

Aggiunge Alessandro Favole, consigliere delegato che ha seguito passo passo l'evento, sin dalla sua organizzazione: “L'entusiasmo che ha fatto da contorno a Spazzamondo ci ha contagiato e favorevolmente impressionato. Siamo felici che in tanti, soprattutto giovani e bambini, abbiano partecipato attivamente a questo evento. È un modo per prendersi cura del luogo dove si vive, una dinamica che va coltivata nelle giovani generazioni. Siamo molto soddisfatti che la risposta della popolazione sia stata positiva con un aumento delle iscrizioni ed un quantitativo di rifiuti raccolti pari a circa 150 kg”.