Venerdì 30 maggio, alle ore 21.00, la serata di Totem e Tabù in versione estiva si svolgerà sempre a Boves ma in via Vian, traversa di piazza Italia. In caso di maltempo ci troviamo all’Auditorium Borelli.

Undici viaggiatori in cerca di emozioni partendo da Boves con un autocarro 4x4 allestito in casa sbarcano a Tunisi poi attraverso Tunisia Algeria Mali e Costa d’Avorio raggiungeranno Abijan, alle prese con navigazione a vista, incontri con tuareg in assetto da guerra .