Armando: 70 Primavere di passione per il Verde e la Casa

Con l’arrivo della primavera 2025, Armando ha celebrato con orgoglio il suo 70° anniversario di attività, un traguardo che testimonia una storia di dedizione, passione e qualità. Dal 1955, Armando è sinonimo di natura, bellezza e cura per gli spazi verdi e la casa, offrendo soluzioni che trasformano giardini, terrazzi e interni in autentiche oasi di relax e stile. Con l’esplosione della primavera, questo anniversario rende ancora più speciale l’esperienza di immergersi nel mondo Armando, un universo di 10.000 metri quadrati dedicato a tutto ciò che rende unici i tuoi spazi.

La primavera sboccia da Armando

Con il sopraggiungere della primavera, le giornate si allungano, i profumi si fanno più intensi e i colori esplodono in mille sfumature. Non c’è momento migliore per visitare il Vivaio e il Garden Center di Armando e lasciarsi ispirare dalla vasta selezione di piante stagionali e perenni, perfette per arricchire giardini, balconi e terrazzi. Che tu abbia un angolo soleggiato o uno spazio in penombra, il nostro personale esperto è pronto a guidarti nella scelta delle varietà più adatte, aiutandoti a creare combinazioni di colori e forme che renderanno ogni giornata più allegra e vivace. Dalle fioriture primaverili alle piante perenni selezionate con cura, ogni dettaglio è pensato per garantire qualità e bellezza senza compromessi.

Progettazione e cura: un’arte che dura dal 1955

Da 70 anni, Armando è leader nella progettazione e realizzazione di parchi, giardini e terrazzi, con uno stile raffinato e immediatamente riconoscibile. Dalla consulenza iniziale alla messa a dimora delle piante, il nostro team è in grado di soddisfare ogni esigenza, trasformando i tuoi spazi esterni in luoghi di pace e armonia. La primavera è il momento ideale per rinnovare il tuo giardino: sostituire vecchie piante, aggiungere nuove fioriture o semplicemente curare il verde per prepararlo alle calde giornate estive. Con i consigli o i servizi dello staff di Armando, il tuo giardino diventerà un rifugio di relax, perfetto per goderti la stagione più luminosa dell’anno.

Molto più di un garden center

Armando non è solo sinonimo di verde, ma un vero e proprio punto di riferimento per chi ama arredare e personalizzare i propri spazi. Nel nostro punto vendita troverai un’ampia gamma di articoli: dalle piante da interno ai fiori freschi e artificiali, sapientemente lavorati dalle mani esperte delle nostre fioriste, fino a vasi di design, sementi, bulbi, concimi, attrezzi e arredamenti per il giardino. Ogni prodotto è selezionato per offrire qualità e stile, con soluzioni che si adattano a ogni gusto, dal provenzale al country, dal moderno essenziale al classico tradizionale. Non per ultimo, siamo in gradi di offrire un servizio di allestimento floreale per i matrimoni professionale e accurato.

Idee regalo e oggettistica per ogni stile

Quest’anno, Armando dedica uno spazio ancora più ampio all’oggettistica e alle composizioni regalo, perfette per sorprendere con un tocco di eleganza o per arredare la tua casa con personalità. Che tu preferisca uno stile rustico, contemporaneo o senza tempo, troverai articoli unici per arricchire interni ed esterni, rendendo ogni angolo speciale e accogliente.

Vieni a trovarci!

Ti aspettiamo nel nostro punto vendita, aperto dal lunedì al sabato con orario 9-12,30 e 15-19. Lasciati ispirare dalla magia della primavera e dalla passione che, da 70 anni, rende Armando un luogo unico dove Natura e Bellezza si incontrano. Vieni a scoprire come trasformare i tuoi spazi in un’esplosione di colori e serenità!

Armando Vivai · Via Provinciale Cuneo, 71 · VERZUOLO (CN) · Tel 0175 86468​

info@armandovivai.it - www.armandovivai.it