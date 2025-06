L’assessore Paolo Bongioanni in visita a Ceva

Giovedì 29 maggio l’assessore regionale Paolo Bongioanni si è recato in visita nel cebano e, proprio a Ceva, si è fermato per una tappa foriera di un confronto particolarmente intenso e interessante sulle deleghe di sua competenza, in particolare commercio e agricoltura e cibo.

A Ceva l’assessore ha incontrato numerosi esponenti delle associazioni di categoria cittadine e le Amministrazioni dei Comuni del territorio. Con il presidente, il direttore e un consigliere di Ascom Ceva e con alcuni rappresentanti dell’associazione Botteghe Cebane ha affrontato le criticità che colpiscono il commercio locale e ha raccolto alcune suggestioni e suggerimenti su ciò che si potrebbe fare per andare incontro alle esigenze degli esercenti. Proprio a fronte di questo, inoltre, è stato illustrato il bando per i distretti del commercio che uscirà prossimamente e che potrà dare nuova linfa alle attività che animano e supportano i centri cittadini.

Con i sindaci, invece, non solo commercio, ma importante focus sull’agroalimentare. Oltre al sindaco di Ceva, Fabio Mottinelli, erano presenti Germone Costantino per Sale San Giovanni, Emiliano Negro per Roburent, Basilio Salvatore Buzzanca di Mombasiglio, Daniele Garelli in rappresentanza di Scagnello, Renata Dalmazzone per Torresina, Luciano Sciandra da Garessio, Enzo Dho per Nucetto, Aldo Minazzo per l’Amministrazione di Roascio, Laura Canavese per Priola, Emanuele Giovanni Rizzo di Lesegno, Giovanni Genta neoeletto a Saliceto e Romana Caterina Assunta Daniello da Viola.

Paolo Bongioanni ha infatti recepito dagli esponenti degli enti locali problematiche e spunti per la progettazione e la programmazione future e ha illustrato un ulteriore bando, anche questo in procinto di uscire, riguardante le filiere del cibo che promuovono prodotti tipici territoriali.

L’incontro ha permesso di parlare vis à vis di questioni che concernono i piccoli Comuni e che accomunano questi ultimi sia nelle difficoltà sia, indubitabilmente, nella creazione di reti di eccellenze locali che l’assessorato di Bongioanni punta a divulgare e sostenere attraverso tutti gli strumenti che l’Amministrazione regionale può mettere in campo.

“La visita dell’assessore Paolo Bongioanni è stata per la nostra città e, mi permetterei di dire, per tutto il territorio, una grande occasione di incontro e scambio - dichiara Fabio Mottinelli-. Non solo avere qui in presenza un assessore regionale ci riempie ovviamente di orgoglio, ma i contenuti che ha portato nei suoi interventi dimostrano un reale interesse dell’assessore e della Regione per le problematiche dei piccoli centri e la volontà di dare un aiuto concreto. La disponibilità inoltre a raccogliere idee e punti di vista provenienti da tante realtà diverse è indice di come, ancora una volta, la collaborazione con l’ente regionale sia viva e attiva, caratterizzata da amicizia e da uno scambio di buone prassi".