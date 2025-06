AgenForm premiata con la certificazione per la parità di genere

Lo scorso venerdì 30 maggio, AgenForm – Agenzia dei Servizi Formativi della Provincia di Cuneo (Consorzio) – ha ottenuto la certificazione ufficiale UNI PdR 125:2022, "Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere".

La cerimonia di consegna si è svolta alla presenza della sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, delle assessore Cristina Clerico e Sara Tomatis, della direttrice generale della Camera di Commercio Patrizia Mellano, del consigliere regionale Mauro Calderoni e del sindaco di Moretta Giovanni Gatti.

A consegnare il certificato è stata Maria Chiara Ferrarese, direttrice generale di CSQA, che ha evidenziato l'importanza della cultura organizzativa nella gestione delle risorse umane, definendola un elemento chiave per lo sviluppo sostenibile delle imprese italiane. La dott.ssa Ferrarese ha sottolineato come questo riconoscimento rappresenti la formalizzazione di buone pratiche già presenti all'interno dell’ente: “È un attestato di coerenza, non di improvvisazione. La certificazione traduce in modo strutturato ciò che era già parte del DNA dell’azienda e del suo management”. Un valore, quello etico, che – ha ricordato – “pur essendo intangibile, si manifesta in modo evidente: è credibile solo se supportato da comportamenti coerenti”. L’approccio di AgenForm, improntato al rispetto e alla valorizzazione delle persone, si riflette non solo nei rapporti interni ma anche con collaboratori e territorio: una cultura che nasce da una storia aziendale vissuta e radicata nel contesto locale.

Nel suo intervento, la sindaca Patrizia Manassero ha voluto ringraziare il direttore Giancarlo Arneodo e il presidente Tommaso Mario Abrate per l’impegno e la visione manageriale orientata al benessere della comunità. Ha inoltre annunciato che l’amministrazione comunale ha deciso di rinominare l’Assessorato alle Pari Opportunità in "Assessorato alla Parità e Antidiscriminazioni", per riflettere con maggiore precisione l’impegno politico e civile della città in questo ambito.