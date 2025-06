Svelati i vincitori del concorso "Luci e Ombre" organizzato dalla Pro Vicoforte

Sono stati svelati domenica 1° giugno, nella cornice di Florete Flores, i vincitori del quarto concorso fotografico "Luci e Ombre" organizzato dalla Pro Vicoforte.

Il primo gradino del podio è stato conquistato dallo scatto "Voli al tramonto" di Enrico Bottero per: "l'attinenza al tema, sia per la sua intrinseca poeticità.

Grazie alla presenza del nostro maestoso Santuario e al volo di un gruppo di uccelli, coesistono armoniosamente fermezza e dinamicità. Infine, la luce calda e avvolgente del sole al tramonto completa il quadro diventandone protagonista e conferendogli un'atmosfera sognante, che non può non farci pensare all'eternità della bellezza insita nelle piccole cose".

Secondo posto per "Tasta" di Enrico Cavallo che "ha attirato l'attenzione della giuria per la bravura del fotografo nel giocare con ombre e luci, creando uno scatto originale ed emblematico. Ottima l'attinenza al tema, la composizione e la contestualizzazione. Con elementi compositivi essenziali, riesce a raccontarci una bella storia:

"Cos'è meglio di un buon gelato gustato all'ombra dei portici del Santuario, in una bella giornata di sole?"".

Terzo classificato "Silenzio" di Cristian Zunino: "per la riuscita composizione e per il suggestivo paesaggio dall'atmosfera vagamente gotica. Saltano armoniosamente all' occhio il cupolino e i bagliori di luce provenienti dalla pozzanghera. Coerenza tematica e tecnica compositiva".



Menzioni speciali per "Incanto" di Elisabetta Rossi e per "Passaggi di luce" di Antonella Lingua.

"Ringraziamo tutti i partecipanti che, anche quest'anno, ci hanno regalato delle immagini stupende del nostro territorio - dicono dalla Pro Vicoforte -, grazie infine alla giuria, composta dai fotografi Elena Fenoglio, Davide Gonella e Massimo Rinero".