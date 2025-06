Isola d'Asti, proseguono i lavori sull’A33: chiusa la carreggiata in direzione Asti

La Società Asti-Cuneo ha avviato la seconda fase dei lavori di manutenzione dei sottopassi lungo la carreggiata in direzione Asti dell’Autostrada A33, all’altezza di Isola d’Asti. Questa nuova fase fa seguito al completamento degli interventi preliminari.

Per consentire le operazioni, la carreggiata in direzione Asti rimarrà chiusa al traffico fino al 20 giugno. Sarà inoltre interdetta la rampa di uscita dall’autostrada verso la statale 456 “del Turchino” in direzione Nizza Monferrato.

Gli automobilisti diretti verso Nizza Monferrato saranno deviati sulla viabilità locale, seguendo la segnaletica predisposta. La Società Asti-Cuneo consiglia agli utenti di moderare la velocità e prestare attenzione alle indicazioni lungo il percorso alternativo.

"Un intervento necessario - spiega Anas - per garantire la sicurezza della struttura, con qualche inevitabile disagio alla viabilità che si prevede possa normalizzarsi a lavori ultimati".