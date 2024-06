Nuova Giunta e riconteggi, ecco chi è di nuovo in corsa per il Consiglio Regionale

Sarà lei a entrare in Consiglio regionale al posto del collega di partito (democratico), Francesco Casciano , ex sindaco di Collegno.

Non solo PD. Il riconteggio penalizza anche Giulia Marro , la giovane antropologa cuneese candidata di Alleanza Verdi Sinistra, che fino a poche ore fa sembrava essere certa di occupare un posto nell’opposizione di Palazzo Lascaris . Il suo seggio sarà probabilmente affidato a Isabella Brianza , candidata per la lista Pentenero nella circoscrizione torinese .

La nomina ad assessore di Enrico Bussalino fa subentrare l’ex assessore all’Agricoltura Marco Protopapa sulla circoscrizione di Alessandria. Marco Marnati , confermato all’Ambiente, ai voti non avrebbe ottenuto un seggio. Quindi la sua nomina non fa scattare nessun altro posto nel Novarese.

Gian Luca Vignale, designato al Personale, ai voti non sarebbe stato tra gli eletti, per cui la sua nomina non sposta gli equilibri nello schieramento torinese. L'ex sindaco di Busca Marco Gallo, designato alla Montagna, fa invece scattare il posto per l’albese Daniele Sobrero.