Murazzano, fuoristrada si incastra contro un mezzo per il trasporto terra

Tre i veicoli coinvolti in un incidente verificatosi nella tarda mattinata di oggi, giovedì 5 giugno, in territorio di Murazzano, lungo il tratto della Provinciale 661 che collega il paese a Belvedere Langhe.

Qui, secondo una prima ricostruzione e per responsabilità da stabilire, un fuoristrada è andato a scontrarsi con un furgone che aveva temporaneamente occupato la carreggiata opposta nel tentativo di superare un mezzo per il movimento terra fermo presso un cantiere. Dopo il primo urto sarebbe andato a terminare la propria corsa incastrandosi contro il mezzo pesante.

L’incidente non ha provocato feriti comportando però la temporanea chiusura della Provinciale per la rimozione dei veicoli sinistrati e la messa in sicurezza della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione.