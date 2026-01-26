Controlli in strutture sanitarie: dodici quelle sospese o sequestrate dai Nas nel corso del 2025

Il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas) dei Carabinieri di Alessandria ha illustrato le attività svolte nel 2025 nei settori sanitario e farmaceutico, indicando i principali interventi nel campo.

In particolare, nell’anno 2025, sono state complessivamente controllate 736 strutture sanitarie di vario genere, nelle quali i Carabinieri del N.A.S. di Alessandria hanno riscontrato criticità che hanno portato al deferimento all’autorità giudiziaria di 20 persone, altresì contestando 201 sanzioni amministrative.

Le accuse sono gravi: abbandono di ospiti, somministrazione di farmaci scaduti ed esercizio abusivo della professione sanitaria.

Si evidenzia che per 12 di queste strutture è stato promosso un provvedimento sospensivo ovvero di sequestro per le gravi carenze igienico strutturali, documentali e di carattere organizzativo.

Anche il settore farmaceutico è stato monitorato con circa 99 ispezioni mirate, che hanno portato al deferimento all’autorità giudiziaria di una persona per il reato di importazione,

commercializzazione e detenzione di farmaci veterinari illegali e varie sanzioni per violazioni della normativa di settore.

In totale, nell’ambito della sicurezza sanitaria e farmaceutica, sono state comminate sanzioni

amministrative per 103.800 euro, ritirando dal mercato farmaci e dispositivi medici per un valore complessivo di 750.000 euro.