Supermoto - Ad Ottobiano si impone Mauro Cucchietti

Domenica 8 giugno si è disputata, sul tracciato pavese “Lenovo South Milano Circuit” di Ottobiano, in una giornata caldissima, la seconda prova del campionato interregionale Liguria-Lombardia-Piemonte Supermoto.

Il trinitese Mauro Cucchietti (Moto club Orbassano Racing - Honda Gazza Racing), dopo aver fatto registrare il miglior crono della categoria Pro/Fast, non ha avuto problemi ad imporsi in entrambe le manche, precedendo l’unico avversario della classe Pro presente, Iacopo Scarsi (La Guardia - Honda) ed Alessandro Mantia (Oggiono - Honda) in gara uno e Simone Parani (Orbassano Racing - Honda).

In gara due Mauro Cucchietti si è lasciato alle spalle Simone Parani, vincitore della classe Fast ed Alessandro Mantia.

“Sono soddisfatto della mia gara - ha riferito Mauro Cucchietti - disputata in una giornata con temperature altissime. Peccato che, forse proprio per questo, altri piloti della classe Pro abbiano disertato la gara. Desidero dedicare questa vittoria all’amico Davide Ansaldi, scomparso la scorsa settimana in un incidente stradale. Ringrazio la Gazza Racing per la preparazione della moto e chi mi sostiene anche in questa stagione agonistica: Officina LA.RA. Saluzzo, Dentis Riciclaggio Sant’Albano Stura, Canavese Assicurazioni Fossano - CTE Energy2 Trinità”.

La prossima gara del campionato regionale avrà luogo domenica 29 giugno sul Circuito Internazionale di Busca, dove si spera di avere una maggiore presenza di concorrenti.