La Val Tanaro a Roma per parlare della statale 28

Nella giornata di lunedì 9 giugno il sindaco di Ceva, Fabio Mottinelli, e il sindaco di Garessio, Luciano Sciandra, in rappresentanza della Val Tanaro si sono recati presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti a Roma. La visita è stata programmata, dopo le sollecitazioni del territorio agli organi politici di Fratelli d'Italia, per avere delle certezze rispetto alla manutenzione straordinaria che Anas deve eseguire sulla ss28. L’incontro è avvenuto con il sottosegretario Antonio Iannone, che ha raccolto l’istanza fornendo una prima disamina della questione con una scheda tecnica che sarà inviata nei prossimi giorni. Inoltre l’impegno preso è quello di procedere a inserire le opere sulla ss28 nell’accordo di programma per il 2026 tra Mit e Anas.

“Siamo soddisfatti delle risposte avute dal sottosegretario, soprattutto quelle legate alla volontà di proporre i lavori straordinari sulla ss28 nel prossimo accordo di programma Mit/Anas” dichiarano i rappresentanti delle istituzioni che hanno partecipato all’incontro.

Erano presenti il consigliere provinciale Rocco Pulitanò, il consigliere regionale Claudio Sacchetto e, telefonicamente, è intervenuta l’onorevole Monica Ciaburro.

“A partire dall’insediamento della nostra Amministrazione il tema della statale 28 è stato tra i vari dossier prioritari per i quali, grazie al lavoro concertato con tutti i livelli del partito del quale faccio parte, siamo arrivati all'incontro di oggi a Roma per fare sentire la voce dell'intero territorio” aggiunge Mottinelli.

“L’incontro è stata l’occasione per fare presente la criticità della situazione viaria di Garessio soprattutto dovuta al traffico dei mezzi pesanti da quando è stato abbattuto il ponte della ss582”. Conclude Luciano Sciandra.

La viabilità della Valle Tanaro torna al centro del dibattito politico e amministrativo in un confronto foriero di suggestioni e di assunzioni di impegni per il futuro.