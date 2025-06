A Valgrana debutta lo spettacolo dei Mangiatori di nuvole: “Viaggi di… snozze”

Giovedì 19 giugno alle 20,45 in piazza Marconi a Valgrana debutterà il nuovo spettacolo dei Mangiatori di nuvole: “Viaggi di… snozze”, scritto e diretto da Giulia Brenna e Omar Ramero.

Lo spettacolo si apre con ben tre matrimoni: l’imperiosa e spietata Catarina sposa il dolce, timido e molto sottomesso Colosseo; La “romanaccia de borgata” Jessicah sposa il mammone Cateto, che si porterà in viaggio di nozze la mamma, famosa (ex) cantante lirica; i due innamoratissimi Aleandro e Belviso celebreranno la loro unione civile, ma Belviso non è ancora riuscito a confessare a sua nonna che è gay: il viaggio tutti insieme in crociera sarà una buona occasione per farlo?

Coppie che scoppiano, nuovi amori, passione, scherzi, equivoci e tante risate terranno il pubblico incollato alle poltrone.

Viaggi di… snozze

Scritto e diretto da Giulia Brenna e Omar Ramero

Con Mattia Audisio, Ginevra Barbero, Lorenzo Beccaria, Cristiana Brignone, Natasha Caula, Jada Giordano, Paola Isaia, Vito Longo, Matilda Qafaloku, Alessandro Rosso, Elisa Salomone

Valgrana, piazza Marconi → giovedì 19 giugno ore 20,45 (grazie a Pro Loco e Kinokinino)

Caraglio, Teatro Civico → sabato 21 giugno ore 20,45 (grazie al Comune di Caraglio)

Busca, Teatro Civico → martedì 24 giugno ore 20,45 (grazie al patrocinio del Comune di Busca)

Ingresso gratuito