Imprese, record e storia del calcio raccontata dai social network

I social network hanno assunto un ruolo fondamentale per lo studio delle Scienze Calcistiche, ma anche per approfondire la storia del pallone, infatti, negli ultimi anni le imprese epiche e le scommesse sportive vinte, pareggiate o perse vengono sempre prima raccontate sui social network e poi sui TG sportivi specializzati.

Questo significa che possiamo avere un aggiornamento dei record e delle statistiche in tempo reale, anche in confronto a tutta la storia di questo sport.

Yamal è meglio di Messi e CR7 nelle prime 100 gare

Iniziamo con i social del giornalista Gianluca Di Marzio, che ci racconta di come Lamine Yamal, il campione di Euro 2024 e di Liga 2025, abbia stracciato le statistiche di CR7 e Messi nei suoi primi 100 match, segnando 22 gol e 33 assist.

Quando gli Azzurri facevano paura ai Mondiali

Esistevano tempi in cui gli Azzurri facevano paura ai Mondiali di calcio, mentre negli ultimi otto anni non sono riusciti neanche a qualificarsi. Negli anni Trenta la Nazionale Italiana ha vinto due Coppe del Mondo, nell'82 ha dominato, così come nel 2006, ma anche del 1970, nel 1990 e nel 1994 gli Azzurri hanno disputato dei Mondiali ad altissimi livelli.

Le due finali più spettacolari di Champions

Per numero di gol e per quello che è successo in campo, le due finali più spettacolari di Champions sono Real Madrid contro Eintracht Francoforte del 1960, terminata 7 a 3 per il Blancos e Milan - Liverpool del 2005, terminata 3 a 3 dopo un vantaggio di 3 a 0 per il Diavolo.

Conte e Allegri pronti a superare il record di Trapattoni in Serie A

Conte ha vinto il quinto scudetto personale con il Napoli e dopo aver vinto tre campionati di serie A con altrettante squadre diverse, punta a superare Massimiliano Allegri con sei Tricolori all'attivo. Entrambi, cercheranno di raggiungere e superare il record di Trapattoni con 7 scudetti vinti in carriera.

Le Cassanate e le Balotellate: questione di neologismi

Tra le pagine social dedicate al mondo del pallone, impazzano le “cassanate” e le “balotellate”, nella somma perfetta di imprese deliranti dei due calciatori e il significato di questi due neologismi direttamente dall'enciclopedia Treccani.

Dal sogno Triplete all’incubo Zero Tituli: Inzaghi - Allegri 2 - 2

Inzaghi e Allegri sono alla ribalta tra i post dei social network per le loro due Champions League perse in finale, ma Simone Inzaghi ha fatto di peggio, perché nella stagione 2024/2025 ha perso prima la Supercoppa Europea contro il Milan, poi la Coppa Italia sempre per colpa del Diavolo, infine lo Scudetto contro il Napoli e per concludere è stato sconfitto 5 a 0 in finale di Champions dal PSG: dal sogno di triplete all'incubo “Zero Tituli” è un attimo.

La storia di Mc Fratm tra pomodori e scudetto: rigorosamente in rovesciata

Mc Tominay non solo è diventato il simbolo del quarto scudetto del Napoli, ma ha segnato il gol decisivo nel match contro il Cagliari è l'ultima giornata di Serie A in rovesciata ed è su tutte le pagine specialistiche dei social network con il soprannome Mc Fratm.

A inizio stagione il calciatore scozzese ha dichiarato tutto il suo amore per i pomodori, specificando che dalle sue parti sanno soltanto di acqua, invece, quelle di Napoli sono particolarmente saporite.

Ogni volta che l’Inter perde una Champions, nasce un Triplete

Chiudiamo con una delle curiosità che sta impazzando su ogni pagina sportiva, perché per la quarta volta consecutiva che l'Inter perde una finale di Champions League nasce un Triplete. La prima volta accade nel 1969 contro il Celtic, poi nel 1972 contro l'Ajax, qualche anno fa contro il Manchester City e quest'anno anche il PSG ha battuto il Biscione in finale e ha vinto il Triplete.

















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.