Domenica 30 agosto a Cuneo il Voxonus Festival con il Crossover Trio in concerto con le più grandi colonne sonore del cinema

Domenica 30 agosto alle ore 17, la suggestiva cornice rurale de La Ca' di Banda nella frazione di Madonna delle Grazie a Cuneo - immersa nel verde del Parco Fluviale Gesso e Stura - ospiterà il concerto “Oltre lo schermo”. La struttura, di proprietà dal lontano 1842 della famiglia Parola - è celebre tra i visitatori grazie al proprietario, il signor Sergio, e grazie al progetto degli orti biologici sociali adiacenti alla cascina.

La rassegna itinerante fa tappa nel capoluogo della Granda con un appuntamento molto atteso dal pubblico, vista la sua natura di unire la ricerca musicale alla valorizzazione del patrimonio storico e naturale del territorio.

Con "Oltre lo Schermo", il Festival propone al pubblico i linguaggi della musica da film con la consueta profondità interpretativa che riserva al repertorio antico. Questo progetto crossover dimostra come le più celebri colonne sonore contemporanee siano, a pieno titolo, parte del patrimonio musicale del nostro tempo.

Protagonista del pomeriggio sarà il Crossover Trio, formato da Claudio Gilio alla viola, Alberto Fantino alla fisarmonica e Maurizio Baudino alla chitarra. I tre musicisti guideranno il pubblico in un percorso emotivo attraverso le opere di Ennio Morricone, Luis Bacalov, John Williams, John Barry, Hans Zimmer e Nino Rota. Non un semplice omaggio al cinema, ma un’esperienza in cui le partiture evocano immagini e memoria collettiva, diventando assolute protagoniste della scena.

Il programma spazia dal respiro epico di capolavori come La mia Africa di John Barry, la spiritualità di The Mission di Morricone e l'avventura de I Pirati dei Caraibi, fino a pagine intime e nostalgiche. Tra queste, la delicatezza de Il Postino di Luis Bacalov, il lirismo di Schindler’s List di John Williams e le melodie senza tempo di Nuovo Cinema Paradiso. Spazio anche all'universo di Sergio Leone con Per un pugno di dollari, C’era una volta il West e C’era una volta in America, dove il suono amplifica ogni emozione. La formazione del Crossover Trio – viola, fisarmonica e chitarra – restituisce a questi temi una dimensione cameristica inedita, dando vita a un dialogo acustico intimo, vibrante e profondamente umano.

L'evento è realizzato grazie al sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Piemonte, della Fondazioni CRT e CRC.

Il concerto è ad ingresso gratuito con oblazione volontaria.

Informazioni e prenotazioni al numero 340.6172142 (WhatsApp), scrivendo a info@orchestrasavona.it oppure consultando il sito dell’Orchestra Sinfonica di Savona orchestrasavona.it.