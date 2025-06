DDL Spazio, Bergesio (Lega): “Approvata la legge che regola operazioni spaziali”

"Oggi è un giorno storico per il nostro Paese: il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge in materia di economia dello spazio. Con questo provvedimento, l'Italia si proietta tra i pochi Stati al mondo dotati di una normativa organica e specifica sulle operazioni spaziali e la nuova frontiera cosmica".

Lo dichiara il Senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, commentando l’approvazione odierna in Senato del DDL Spazio.



"Non si tratta di un voto affrettato, ma di un'approvazione frutto di un lavoro meditato e profondo, volto a colmare un vuoto normativo che finora ci ha limitati. L'Italia, pur essendo protagonista nei trattati internazionali sullo spazio, meritava un quadro normativo all'altezza", sottolinea il Senatore Bergesio.



Il disegno di legge introduce un quadro normativo chiaro per le attività spaziali private, con un regime autorizzativo rigoroso e trasparente che stimolerà gli investimenti e la partecipazione di un ampio spettro di attori, incluse piccole e medie imprese e start-up innovative. Viene inoltre istituito un robusto sistema di responsabilità civile con obblighi assicurativi per gli operatori privati, garantendo trasparenza e sicurezza nel settore.



Tra gli aspetti più innovativi spiccano l'istituzione del Fondo per l'economia dello spazio, strumento essenziale per sostenere progetti innovativi, e la creazione di un Piano nazionale per l'economia dello spazio, che favorirà la sinergia tra investimenti pubblici e privati.



In questo contesto, sono stati approvati due ordini del giorno significativi. Un emendamento a firma dello stesso Senatore Bergesio mira a garantire continuità operativa alle imprese del settore durante l'adozione dei decreti attuativi, chiarendo che le nuove disposizioni entreranno in vigore solo con la loro piena adozione, per evitare interruzioni delle attività spaziali e assicurare stabilità al settore. Ed un ulteriore ordine del giorno, di cui Bergesio è ancora firmatario, impegna il Governo a rafforzare il ruolo delle PMI italiane nelle attività di sotto-fornitura, identificando settori tecnologici in cui possano contribuire significativamente alla competitività del Paese a livello internazionale.



"Nel contesto geopolitico attuale, questa legge rafforza la nostra capacità di innovare, attrarre investimenti stranieri e sviluppare nuove filiere produttive. L'approvazione di questo disegno di legge rappresenta un investimento strategico nel nostro futuro e un segnale chiaro della nostra volontà di essere protagonisti nella nuova frontiera dello spazio", conclude il Senatore Bergesio.