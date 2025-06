Vittoria tra le Donne e Argento tra gli Uomini: l’Atletica Mondovì fa il botto a Bergamo

L’Atletica Mondovì fa il botto nella finale nazionale B dei Campionati di Società Assoluti in programma a Bergamo sabato 14 e domenica 15 giugno. Alla sua prima partecipazione in una finale nazionale, i monregalesi centrano una altrettanto storica qualificazione diretta nella serie “Bronzo” del 2026: vittoria con le donne e secondo posto tra gli uomini, ad un passo dalla doppietta.

“I ragazzi hanno dato il massimo in tutte le gare – commenta Fabio Boselli presidente dell’Atletica Mondovi - ottenendo vittorie, podi e soprattutto tanti record personali in una occasione importante come questa. Da segnalare Paola Ambrosio, Alice Botto e Giacomo Provera: tre giovanissimi “allievi” primo anno del nostro vivaio che si sono meritati la maglia da titolare nella squadra assoluti grazie ai loro risultati”. La squadra maschile chiude al 2° posto con 134 punti (peccato per il DNQ della 4x100) dietro Atletica Arcobaleno (142) mentre quella femminile sale sul gradino più alto con 148 punti davanti a Team Lombardia A (144) e Alba Docilia con 135 punti, acquisendo così il diritto di salire in serie “Bronzo”.

Enrico Priale: “Ringraziamo oltre agli atleti, veri protagonisti in questa due giorni, anche i nostri tecnici, i collaboratori esterni e le società che hanno creduto nel nostro progetto come Castell’Alfero fin da subito, e poi Asti 2.2 e Atletica Cairo. Un percorso iniziato da lontano, che ha preso forma negli ultimi anni e che ora ci regala questa prima grande gioia societaria in ambito nazionale, consentendoci di guardare al futuro con consapevolezza grazie alle nuove collaborazioni che stiamo attivando”.

La squadra femminile, già prima al sabato, ha confermato il primato il giorno dopo battendo di quattro punti il Team-A Lombardia, terza in volata l’Alba Docilia di Savona sull’O.S.A. Saronno. Seconda posizione finale per la maschile, penalizzata al sabato dalla squalifica della 4x100 (Federico Lisa, Vincenzo Martinelli, Tommaso Pibiri e Lorenzo Vera), ma pronta a riprendersi l’argento dietro all’Arcobaleno Savona (a -8 dai liguri) con tre punti di margine posizione sull’Atletica Chiari.

Le monregalesi nella prima giornata prendono il comando grazie alle tre vittorie conquistate da Rachele Torchio nei 100 metri (un 11”68 che vale anche il minimo per gli Europei Under 23), di Vittoria Bollano nei 5.000 di marcia in 25’33”20 e della 4x100 composta da Alice Boasso, Francesca Paolin, Francesca Bilardo e dalla Torchio con lo stagionale di 47”18; sono arrivati poi il secondo posto di Elisa Calandri nei tattici 1.500 (4’45”46, a 38 centesimi dalla vincitrice Gaia Chierichetti della Gallaratese) ed il bronzo di Marta Manzini – prestito importante dalla Mercurio Novara - nell’alto (1,60) e di Sofia Kila nel peso (10,31).

Domenica Torchio serve il bis nei 200 in 23”99 (primo sub 24 in carriera), Calandri è nuovamente seconda negli 800 (2’14”42, vale lo stagionale a 44/100 dalla vigevanese Arianna Frigatti) e trova il podio anche Francesca Paolin nel giavellotto (38,72), quarta piazza per la 4x400 (Anna Rita Mamiedi, Giulia Paolin, Alice Botto e Bilardo; 3’58”20) e sesta per Francesca Girardi, altro prestito dall’Atletica Pinerolo, nei 5.000 in 18’27”99. Altri piazzamenti per Mamiedi quinta nei 400 (57”38), Paola Ambrosio sesta nel martello (39,07), quindi Soraia Cillario nei 3.000 siepi (12’49”98), Alice Boasso nel lungo (5,39), Francesca Paolin nei 100 ostacoli (16”09), Chiara Rabezzana nel triplo (10,57), Giulia Priola nell’asta (2,30), Arianna Ottenga nel disco (25,30) e Chiara Bosticco nei 400 ostacoli (1’10”17).

La maschile ha colto al sabato due successi con Vincenzo Martinelli nei 100 (10”72 vale lo stagionale e la vittoria sul filo di lana su Stephen Akenuwa del Chiari e sul bergamasco Pietro Vitali) e Abdelkarim Ezzouhti nei 1.500 (3’52”90), il secondo posto di Lorenzo Mellano - in prestito giornaliero dall’Atletica Fossano ’75 - nei 400 (46”88) ed il terzo di Luciano Cillario con 4,50 nell’asta. Nella seconda giornata il marocchino Ezzouhti domina anche i 5.000 (14’29”92), Lorenzo Vera è secondo nei 200 in 21”60 (primo il bergamasco Dezza con un grandissimo 20”98), così come la 4x400 (Giacomo Provera, Christian Mamino, Martinelli e Mellano, 3’16”31).

Quinti Fabio Aina, grande innesto prestato dalla Masters Novara, nei 5 km di marcia (28’26”10) e Alessandro Graziano nell’alto (1,85); sesti Michele Aimo nei 3.000 siepi (9’54”62), Cristian Boschetti nel giavellotto (48,64) e Gabriele Beccaria nei 400 ostacoli (56”37 pb), altri piazzamenti per Mattia Rocco nei 110 ostacoli (16”45) e nel disco (35,57), Daniele Dellapiana 12,69 nel triplo, Riccardo Prette negli 800 (1’57”49 pb). Federico Palladino nel lungo (6,36), Pietro Rossi nel martello (34,75) ed Emanuele Peano nel peso (10,16).