Colpo doppio per la Vigor Cycling Team: Gugnino e Galfrè restano a Piasco

Colpo doppio per la Vigor Cycling Team. Luca Gugnino resterà a Piasco. Il forte corridore di Boves gareggerà nel 2026 con l'UC Piasco, la formazione juniores nata da una sinergia tra i due club cuneesi locali, Vigor ed Esperia. Ex campione regionale della categoria allievi e già forte di quattro vittorie in carniere quest'anno, nonchè inserito nella top ten nazionale, Gugnino debutterà quindi con i colori piaschesi nella categoria juniores. Stessa scelta aveva già precedentemente compiuto l'emergente Jacopo Galfrè vincitore a Venasca. Più che legittima dunque la soddisfazione degli appassionati vertici Claudio e Silvio Mattio della Vigor e Bruno Salvatico dell'Esperia, e ovviamente del direttore sportivo dell'UC Piasco Roberto De Filippo, che potrà contare per la prossima stagione su di una squadra dalle solide basi, invertendo anche la consuetudine di numerosi talenti del ciclismo piemontese ad emigrare in Lombardia.

Venendo invece all'attività diretta, da segnalare il podio sfiorato da Luca Gugnino in occasione della 74a Novara-Orta per allievi e valida per il titolo regionale piemontese. Sul traguardo Gugnino ha chiuso in quarta posizione dopo aver fatto incetta di tutti i Gran Premi della Montagna. Alla gara era presente anche Jacopo Galfrè che, pur condizionato da un incidente meccanico e soprattutto da un contatto che gli ha fatto perdere il gruppo di testa, ha lavorato generosamente per rintuzzare i vari attacchi di giornata.

Successi e piazzamenti invece per quanto riguarda allievi ed esordienti impegnati nella sesta prova della Piemonte Cup di mountain bike, disputata praticamente in casa, ovvero nella vicina Verzuolo. Gli atleti guidati da Gianfranco Lantermino, hanno infatti conquistato il campionato provinciale con Dennis Solvaggione, ottavo assoluto sul traguardo negli esordienti due, e Tomas Lantermino, quattordicesimo negli allievi. Bene anche il resto della formazione che ha incassato la nona piazza con Fabio Marino, la sedicesima con Samuel Novello, e la ventottesima con Samuele Meiranesio, sempre per quanto riguarda gli esordienti.

Infine, nel settore dell'enduro, da segnalare la partecipazione della Vigor Cycling alla prova di Coppa Piemonte che si è svolta a Sangano. Dieci gli atleti al via, nelle due prove speciali di 3'30" e 8'. Ottimi i risultati conseguiti, per merito di Lorenzo Tallone che è salito sul più alto gradino del podio della categoria allievi, mentre Matteo Oselin si è classificato al terzo posto. Quindi sesto Daniele Mattio, undicesimo Alessio Valentino e tredicesimo Francesco Giraudo. Tra gli esordienti seconda piazza per Martino Icardi, debuttante alle corse, e bene anche Christian Buniva quarto negli open e nono assoluto. Infine, nei master Massimo Brunatti ha conquistato il titolo di campione regionale piemontese della categoria M5.