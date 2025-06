A Borgo San Dalmazzo torna la Festa della Musica e il tradizionale Falò di San Giovanni

A Borgo San Dalmazzo due eventi celebrano la musica, la cultura e le tradizioni popolari: la Festa della Musica e il Falò di San Giovanni.

Sabato 21 giugno: “In-canti di inizio estate” all’Auditorium

Per il secondo anno consecutivo, l’Associazione Monserrato odv e il Coro Polifonico Monserrato uniscono le forze per proporre un concerto in occasione della Festa della Musica 2025, intitolato “In-canti di inizio estate - Concerto per la Festa della Musica 2025”.

L’evento si terrà sabato 21 giugno alle ore 21.00 presso l’Auditorium di Borgo San Dalmazzo.

Durante la serata si esibiranno, oltre al Coro Polifonico Monserrato, anche il Coro Armonia della Parola e la Filarmonica Compagnia Musicale Cuneese, offrendo un ricco programma musicale.

L’iniziativa è co-organizzata dal Comune di Borgo San Dalmazzo e patrocinata dall’AIB, che curerà il servizio di sicurezza.

L’ingresso è gratuito, fino a esaurimento posti. È possibile prenotare inviando un messaggio WhatsApp al numero 340 2549768, indicando nome, cognome e numero di partecipanti.

Lunedì 23 giugno: il Falò di San Giovanni al Monserrato

Anche quest’anno si rinnova la magia del Falò di San Giovanni, antica tradizione legata al solstizio d’estate. Lunedì 23 giugno, presso l’anfiteatro di Monserrato, l’Associazione Monserrato odv, in collaborazione con l’AIB di Borgo San Dalmazzo, propone una serata ricca di eventi.

Il programma inizierà alle ore 19.00 con una apericena condivisa attorno al santuario: tutti sono invitati a portare qualcosa da mangiare e da bere, per un momento di convivialità semplice e genuino.

Alle 20.00, spazio alla creatività con il laboratorio per adulti e bambini dal titolo “Solo le polpette non lo sanno”, a cura dell’Associazione TEA, che proporrà un’attività originale e divertente.

Il momento clou della serata arriverà alle 21.30 con l’accensione del tradizionale falò di San Giovanni, simbolo di rinascita e di unione comunitaria.

La serata sarà resa ancora più suggestiva dalla partecipazione dei gruppi di rievocazione storica Ars Bellum e Gruppo Storico del Saluzzese, che contribuiranno a ricreare un’atmosfera magica e coinvolgente.

La serata è patrocinata dal Comune di Borgo San Dalmazzo e dalla Croce Rossa.