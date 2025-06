Dal Cuneese e dal Monregalese l'appello per la rappresentanza dei piccoli Comuni montani in ATL

Cari Colleghi,

da tempo e da più parti si levano appelli per rivolgere maggiore considerazione e fornire adeguati servizi ai piccoli Comuni montani. È però indubbio che a questi appelli debbano seguire scelte concrete e innovative.

In vista dell’imminente assemblea dei Soci dell’Azienda Turistica Locale del Cuneese per la nomina dell’Organo di Amministrazione e dell’Organo di Controllo, i sottoscritti Sindaci dei Comuni di montagna, ribadiscono la richiesta, nelle nomine in oggetto, di un loro specifico rappresentante.

Nelle Terre alte il turismo collegato alla apprezzata gastronomia locale, è fattore determinante di permanenza sul territorio e di attività produttive di vario genere; in virtù di questo, è necessario particolare impegno, dedizione e diretta conoscenza delle problematiche. Sono a proporre, quindi, come rappresentanza nel Consiglio dell’ATL uno dei seguenti Soci, di cui alleghiamo curriculum informativo:

- ARMANO Danilo, classe 1957, pensionato, residente a Garessio, competente in turismo e commercio.

- VERRUA Giacomo, classe 1972, residente a Bra, svolge attività di promozione del territorio montano.

Si comunica che i sopra menzionati, hanno regolarmente inviato istanza agli uffici ATL, Cuneo, nei tempi previsti. Vi ringrazio per l’attenzione e la sottoscrizione della presente proposta, che sarà inviata all’ente interessata.

Con i più cordiali saluti.

Il sindaco di Valdieri, Guido Giordana

Il sindaco di Roburent, Emiliano Negro

Il sindaco di Pamparato, Franco Borgna

Il sindaco di Garessio, Luciano Sciandra

Il sindaco di Franosa Sottana, Adriano Bertolino

Il sindaco di Viola, Romana Daniello

Il sindaco di Vicoorte, Gian Pietro Gasco

Il sindaco di Roccavione, Paolo Giraduo

Il sindaco di Roaschia, Bruno Viale