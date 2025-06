Cuneo Mia chiede la messa in sicurezza di via Tetto Cavallo: interpellanza in Consiglio

Via tetto Cavallo

Una nuova interpellanza è stata presentata dal gruppo Cuneo Mia, a firma del consigliere comunale Claudio Bongiovanni, per chiedere la messa in sicurezza di via Tetto Cavallo, una strada sempre più frequentata da residenti e sportivi diretti al Parco della Gioventù e al Parco Fluviale Gesso e Stura.

Il documento sarà discusso nel prossimo Consiglio comunale e nasce dalle segnalazioni di cittadini e da un sopralluogo effettuato dallo stesso consigliere. Bongiovanni evidenzia una serie di criticità strutturali: carreggiata stretta (in media 4 metri), marciapiedi assenti o impraticabili, curve cieche alle estremità della strada e attraversamenti pericolosi, in particolare per persone con disabilità, famiglie con passeggini e ciclisti.

La strada è spesso utilizzata anche come collegamento alternativo verso Borgo San Giuseppe, Peveragno e Mondovì, aumentando così il traffico veicolare in una zona che presenta carenti condizioni di sicurezza per gli utenti deboli.

Nell’interpellanza si sollecita anche una riflessione sull’impianto semaforico all’incrocio con viale Angeli, ritenuto poco efficace: molti pedoni e ciclisti attraversano con il rosso, scoraggiati dai lunghi tempi di attesa.

Bongiovanni chiede alla Giunta se la situazione sia già stata presa in carico dall’Amministrazione, quali provvedimenti siano stati valutati e con quali tempistiche di intervento. La proposta include la possibilità di soluzioni diversificate, da quelle strutturali a basso impatto economico a interventi più consistenti, anche con coinvolgimento diretto dei residenti.

Con l’arrivo della stagione estiva e l’aumento del passaggio pedonale e ciclabile, Cuneo Mia richiama l’urgenza di un intervento concreto.