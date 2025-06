Saluzzo, scontro tra due auto all'incrocio tra la provinciale 663 e la 220 per Cervignasco

Scontro tra due autovetture nella serata di ieri, giovedì 19 giugno, all'incrocio tra la strada provinciale 663 e la 220 che porta alla frazione Cervignasco.

Per dinamiche in fase di accertamento, i due mezzi si sono scontrati violentemente, a seguito dell'urto una delle due auto si è cappottata su un lato a bordo della carreggiata.

L'allarme è scattato verso le 20.50, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Saluzzo per la messa in sicurezza dei veicoli e dell'area, dove è stato urtato un palo che risultava pericolante. Richiesto anche l'intervento del personale sanitario che ha assistito le persone a bordo dei mezzi. Oltre alle Forze dell'Ordine che si sono occupate dei rilievi, sono intervenuti anche i tecnici specializzati per il ripristino della funzionalità del palo elettrico.