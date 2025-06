A Beinette buna serata creazioni e gioco libero con mattoncini LEGO®

L’Associazione culturale AttivaMente in collaborazione con la Cooperativa Sociale “Gli amici di Jim Bandana” e il patrocinio del Comune di Beinette, organizzano una serata costruttiva di gioco con mattoncini, in biblioteca.

La biblioteca è lieta di proporre mercoledì 2 luglio 2025 un’attività serale dedicata a bambini, ragazzi, famiglie e appassionati, un momento di gioco e socializzazione. La serata si svolge in collaborazione con il gruppo Piemonte Bricks Lug, LEGO® User Group, che metterà a disposizione i mattoncini per le costruzioni e per il gioco libero.

L’evento avrà luogo presso il porticato della biblioteca di Beinette, in Via Gauberti n.15, dalle 20 alle 23. Si ricorda, inoltre, che il mercoledì sera dalle 20 alle 22 la biblioteca è aperta per il prestito libri.

L’ingresso è libero e gratuito. Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo e-mail bibliotecabeinette@gmail.com o contattare lo 0171.384.857.