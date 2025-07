Cuneo: si riasfaltano alcune strade dopo gli interventi sulla rete gas

A partire da domani, mercoledì 2 luglio, su incarico di Italgas Reti S.p.A., la ditta Canale S.r.l. eseguirà lavori di ripristino del manto stradale in seguito a interventi sulla rete gas.

I cantieri interesseranno, oltre all’altipiano, le frazioni di Roata Canale e San Rocco Castagnaretta e comporteranno modifiche temporanee alla viabilità.

Calendario dei lavori e strade coinvolte:

2–3 luglio - Roata Canale – Via Gioni (tra Via Baracchi e Via Villasco);

4–7 luglio - Cuneo – Via Discesa del Gas (tra la rotatoria di Piazza Torino/C.so Kennedy e la Circonvallazione Nord);

8–10 luglio - San Rocco Castagnaretta – Via Crocetta (tra Corso Francia e Via F. Mistral).

Durante l’esecuzione dei lavori, dalle 8 alle 19, verranno adottate le seguenti misure: divieto di sosta con rimozione forzata, senso unico alternato e/o chiusura temporanea al traffico veicolare, regolamentazione con semaforo da cantiere e/o movieri, posizionamento di segnaletica stradale temporanea. Verrà garantito il libero accesso a carrai, ingressi condominiali e attività produttive, nel rispetto delle normative vigenti.

Le deviazioni saranno chiaramente segnalate per veicoli, pedoni e ciclisti.

La riapertura della viabilità sarà effettuata non appena possibile, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori e le condizioni meteo.