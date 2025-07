Commercio ottimista in vista dei saldi estivi, al via da sabato 5 luglio

Con il sole e il caldo di una nuova estate tornano i saldi estivi, in un clima di entusiasmo e opportunità per consumatori e commercianti.

A partire da sabato 5 luglio, per otto settimane, le vetrine dei negozi si coloreranno con i cartelli di sconti e occasioni da non perdere. Un appuntamento che coniuga la voglia di leggerezza tipica della bella stagione con il piacere dello shopping intelligente.

Nonostante le temperature torride di questi giorni, o forse proprio grazie a esse, l’atmosfera è frizzante e ottimista: l’estate fa bene al commercio e i negozi di vicinato sono pronti a dare il meglio di sé.

“Il cliente - dichiara Roberto Ricchiardi, presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Cuneo - trova nei negozi di prossimità assistenza e consulenza quotidiana. In un mondo dominato da grandi piattaforme online, la presenza umana e la professionalità dei negozianti locali fanno la differenza”.

Come per la precedente edizione, anche questa si svolgerà con l’applicazione piena del nuovo Codice del Consumo, che regola con più chiarezza sconti, promozioni, liquidazioni e anche le vendite online. Un cambiamento importante, voluto da Federazione Moda Italia e Confcommercio, che punta a garantire trasparenza, correttezza e parità di condizioni tra i vari canali di vendita.

I saldi riguarderanno tutto ciò che segue il ritmo delle stagioni: abbigliamento, calzature, accessori moda, casalinghi e molto altro. Con regole uniformi su tutto il territorio nazionale, si evitano le “migrazioni da saldi” e si tutela il commercio locale, rafforzando la competitività in modo sano.

Nel frattempo, al Tavolo della Moda nazionale, restano le richieste avanzate al Governo per un sostegno più forte al comparto moda italiano: dalla riduzione dell’IVA alla cedolare secca per gli affitti commerciali ridotti, fino alla detrazione fiscale sui consumi Made in Italy. Misure che potrebbero dare nuovo slancio a un settore vitale per l’economia e per l’identità culturale del Paese.

“Il periodo dei saldi – afferma Danilo Rinaudo, presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Cuneo – è un’occasione imperdibile per i clienti/consumatori, che nei negozi di vicinato potranno trovare qualità e la cortesia di sempre, con grande varietà di scelta.I saldi rappresentano un passaggio cruciale, in quanto si attendono scelte strategiche e decisioni importanti, in un’ottica di collaborazione lungo tutta la filiera.”

Durante le finestre dei saldi è possibile coniugare risparmio, stile e piacere.