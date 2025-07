Costigliole Saluzzo conclusa in festa l’Estate ragazzi

Si è conclusa ieri sera, con una grande festa all’oratorio, l’Estate ragazzi che ha coinvolto per tre settimane una settantina di bambini del paese.

Una serata di musica, giochi e momenti di condivisione ha animato il cortile, trasformandolo in un luogo di festa e gratitudine.

Una serata organizzata da animatori e volontari sotto la regia di don Claudio Margaria.

Presenti anche rappresentanti dell’amministrazione comunale, volontari dell’associazione Portofranco oltre alle tante famiglie, a testimonianza del valore riconosciuto a questa iniziativa.

Nel corso della festa, sono stati ricordati i momenti salienti delle settimane trascorse: nelle mattinate i bambini si ritrovavano alla ‘Casa Bues’, edificio di proprietà parrocchiale, per dedicarsi ai compiti delle vacanze in un clima sereno e collaborativo.

A mezzogiorno, grazie alla disponibilità dei genitori volontari, il pranzo era servito all’oratorio, seguito da pomeriggi ricchi di attività nella parte alta del paese, tra giochi in collina e laboratori creativi.

Non sono mancate le gite fuori porta: il lago Visaisa in Valle Maira ha offerto paesaggi mozzafiato e momenti di relax, mentre l’esperienza del rafting sul Po ha regalato emozioni forti e spirito di squadra. A chiudere in bellezza, una giornata di divertimento tra scivoli e piscine

A conclusione della serata un ringraziamento speciale è stato rivolto a tutti i volontari che hanno donato il loro tempo con passione e spirito di servizio, contribuendo alla riuscita del progetto.

La presenza delle autorità comunali con il sindaco Fabrizio Nasi, il vice Nicola Carrino, l’assessore Massimo Colombero e la consigliera comunale Silvia Madala ha sottolineato l'importanza del lavoro di rete tra istituzioni, parrocchia e famiglie, in una comunità che sa prendersi cura dei più piccoli.