Si gusta sulla Torino-Savona il miglior street food del Piemonte

Per la guida Street Food 2026 del Gambero Rosso - la bibbia dei buongustai del così detto “cibo da strada” - il miglior locale in Piemonte è il Festival Snak Bar, ossia il punto di ristoro di Rio Colorè Ovest, sull’autostrada Torino -Savona, nel comune di Bra. Il prestigioso riconoscimento è stato ufficializzato qualche giorno fa, durante la presentazione della guida che si è svolta nell’ambito dell’evento Street Food Village, al Parco Schuster di Roma.

“È stata un’emozione fortissima essere su quel palco per un premio così importante, che ci ripaga di tutto il lavoro svolto in questi anni, fatto sempre con attenzione e passione”, spiegano Lorena Salvatico e Alberto Vinai che da 35 anni da dietro il bancone del Festival Snak Bar dispensano ai loro clienti ottimi panini, conditi anche da gentilezza e sorrisi. Merce forse ancora più rara del loro panino super star, ossia quello con la salsiccia di Bra, un prodotto unico, tipico della città della Zizzola, che anche loro hanno contribuito in maniera determinante a rendere famoso. Festival Snak Bar è stato scelto per la qualità e la varietà del cibo offerto, ma anche per la tipicità dei prodotti ed il suo legame con il territorio. Un legame che per il locale di Lorena e Alberto è sempre stato la carta vincente del loro lavoro. Non a caso a Roma, per le degustazioni prima della premiazione, il Festival Snak Bar ha proposto la salsiccia di Bra. “È andata letteralmente a ruba - spiegano con un sorriso soddisfatto Lorena e Alberto -. Ne avessimo portato dieci volte di più, sarebbe ancora mancata”.

Una bella soddisfazione che però non è certo la prima. Diversi i riconoscimenti ottenuti, dal premio per il panino più buono all’inserimento - proprio l’anno scorso - nella stessa guida di Gambero rosso che ora li ha premiati come i “The best in Piemonte”. Il segreto? Svegliarsi presto al mattino e sorridere. “Sì, lavorare al meglio ed essere gentili sono due fattori importanti” spiegano Salvatico e Vinai, tra un cappuccino ed un panino in queste roventi giornate di caldo ed esodo feriale. “Abbiamo sempre avuto un obiettivo - concludono i neo premiati -, ossia quello di rendere il nostro Festival Snak Bar un locale amico, come quello che trovi nei paesi. Prodotti di qualità, disponibilità verso il cliente e poi sfruttare l’importante valore aggiunto offerto dal nostro territorio. In termini enogastronomici, naturalmente, ma anche di valorizzazione attraverso le produzioni di nicchia, gli eventi, le tante potenzialità turistiche di una provincia come Cuneo e una regione come il Piemonte ricche di sapori e di saperi”.

Per questo quella targa in bella mostra dietro il bancone del Festival Snak Bar, è un premio per Lorena e Alberto, ma anche per tutto il nostro territorio.