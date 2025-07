Piemonte, nuovi concorsi per oltre 180 assunzioni in sanità

Proseguono i concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale sanitario in Piemonte, con l’obiettivo di colmare le carenze che si fanno sentire in modo sempre più marcato. L’annuncio arriva dall’assessore alla Sanità, Federico Riboldi, che sottolinea come «nei momenti di maggiori criticità è fondamentale investire nelle risorse umane, ed è quello che stiamo facendo».

I nuovi bandi, pubblicati da Azienda Zero, mirano a coprire un fabbisogno complessivo di 184 unità, suddivise in diverse professionalità: 30 infermieri pediatrici, 24 ostetrici, 22 logopedisti, 35 fisioterapisti, 36 assistenti sanitari, 27 tecnici della prevenzione dei luoghi di lavoro e 10 terapisti occupazionali, a cui si aggiunge il turnover previsto.

Riboldi evidenzia che, dopo i primi bandi per oltre 500 infermieri, tecnici di radiologia e di laboratorio, «con questi ulteriori 180 posti proseguiamo un importante investimento nelle nostre risorse umane». Particolare attenzione viene riservata ai tecnici della prevenzione, figure fondamentali per ridurre infortuni e vittime sul lavoro, la cui presenza negli anni è diminuita in modo significativo.

L’assessore invita i candidati a partecipare numerosi ai concorsi, che permetteranno di creare graduatorie da cui le Aziende Sanitarie Regionali potranno attingere per rafforzare il proprio organico.

I bandi sono disponibili sul sito di Azienda Zero alla pagina dedicata ai concorsi pubblici e rimangono aperti fino al 31 luglio 2025.