Un kit informatico per sostenere le donne vittime di violenza: il dono di Soroptmist Club Cuneo ai Carabinieri della Granda

Un aiuto concreto per sostenere le donne vittime di violenza.

Il Soroptimist Club Cuneo in occasione del 25 novembre – Giornata mondiale contro la violenza sulle donne –ha dedicato un nuovo service al territorio, che si iscrive nell’ambito della Rassegna “8 marzo è tutto l’anno” promossa con il patrocinio del Comune di Cuneo.

Il sodalizio, presieduto dalla dottoressa Silvana Martino, con il sostegno del Soroptimist Nazionale, per cui era presente la Program Director Rita Chiappa, ha scelto di donare un nuovo kit informatico alla Caserma dei Carabinieri di Cuneo di corso Soleri, dove già alcuni anni fa il Soroptimist Club Cuneo, con la collaborazione dei Club Lions, Rotary e Zonta, aveva realizzato il Progetto “Una stanza tutta per sé”, con l’allestimento di uno spazio dedicato in cui le Forze dell’Ordine possono accogliere le donne vittime di violenza per offrire ascolto e supporto.

"Le soroptimste sono un gruppo di amiche che lavora in armonia e gruppo per aiutare le donne meno fortunate di noi - ha detto la Chiappa, ricordando i cinque obiettivio del sodalizio: education, empowerment, contrasto alla violenza salute, sicurezza alimentare e sostenibilità, per tutte le donne.

"Sono felice di essere qui per inaugurare una stanza tutta per sè portatile", ha sottolineato.

“Con questo service – spiega la presidente, Silvana Martino – aggiungiamo un nuovo tassello alle iniziative per la lotta alla violenza di genere nella nostra Provincia. Da sempre il Soroptimist è attento a questo delicato tema e crediamo sia fondamentale far sapere alle donne che subiscono violenza, non solo fisica ma anche verbale o psicologica, che non sono sole ed agevolare la loro iniziativa di condivisione”.

Il kit è stato consegnato oggi alle 17, presso la Caserma di corso Soleri, direttamente al comandante provinciale colonnello Marco Piras.

E' composto da un computer portatile e da una cassa con videocamera integrata. Si tratta di una “piccola stazione informatica” dotata di sistemi all’avanguardia, facilmente trasportabile ovunque si renda necessario per le operazioni dei Carabinieri.

Nella stesso tempo, sempre a cura del Soroptimist Club, la Caserma dei Carabinieri è stata illuminata esternamente di arancione per l’iniziativa “Orange the World”, promossa da UN Women, Ente delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e l'empowerment femminile, impegnato nella lotta contro ogni forma di discriminazione e violenza sulle donne, in collaborazione con il Soroptimist International.

“La campagna è caratterizzata dall’arancione – ha concluso la presidente – un colore luminoso e ottimista che vuole rappresentare per tutte le donne un futuro libero da ogni forma di violenza”.