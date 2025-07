Coldiretti Piemonte - Codacons: Valentina Allaria premiata al concorso Giovane Imprenditore Agricolo

Con quasi tre italiani su quattro (73%) che durante l’estate si recheranno a visitare uno dei piccoli borghi sul territorio nazionale è importante mantenere la presenza e i servizi nelle aree interne, un motore turistico che, se adeguatamente valorizzato, può diventare una risorsa strategica per il rilancio economico e occupazionale del Paese.

L’analisi Coldiretti/Ixe’ fotografa l’importanza dei centri sotto i 5000 abitanti, protagonisti del premio “Piccolo Comune amico” promosso dal Codacons in collaborazione con Coldiretti e dedicato ai paesi che, nell’ultimo anno, si sono impegnati per valorizzare il territorio e i prodotti locali, incentivando il turismo. Alla cerimonia di consegna dei riconoscimenti, svoltasi a Palazzo Rospigliosi a Roma, hanno preso parte il segretario generale Vincenzo Gesmundo e il presidente Codacons Carlo Rienzi. Un premio speciale, promosso da Coldiretti Giovani, è stato assegnato a cinque imprenditori under 30 che operano proprio nei piccoli centri, contribuendo ad arricchire il valore agricolo del comune stesso e del territorio circostante.

Ad essere premiata del Piemonte è stata Valentina Allaria, giovane imprenditrice di Murazzano che, dopo esperienze di lavoro all’estero, è tornata per rilanciare l’azienda agricola familiare dedicandosi alla produzione di formaggi di pecora delle Langhe, razza autoctona in via d’estinzione. Oltre al punto vendita di Campagna Amica dove propone i suoi prodotti a turisti e residenti, Valentina ha attivato anche una fattoria didattica, rendendo la zona attrattiva per visitatori e scolaresche. Cura degli animali, qualità dei prodotti e rispetto dell’ambiente: sono i pilastri dell’attività di Valentina che preserva un territorio altrimenti disabitato.

“Un riconoscimento importante per una giovane imprenditrice, come Valentina e come tanti altri in Piemonte, che nonostante le difficoltà delle aree interne, ha saputo portare avanti concretamente il suo progetto aziendale, implementandolo con la produzione e vendita diretta dei formaggi – spiega Claudia Roggero delegata regionale Giovani Impresa -. E’ la dimostrazione di come le imprese dei giovani imprenditori siano tenaci e volenterose di andare avanti poiché nell’agricoltura vedono traiettorie di futuro”.

“I piccoli comuni rappresentano una straordinaria opportunità, un’economia più a misura d’uomo, basata sull’intreccio fra tradizione e innovazione per competere in un mondo globalizzato, innovando senza cancellare la nostra identità – affermano Cristina Brizzolari, presidente di Coldiretti Piemonte, e Bruno Rivarossa, delegato confederale -. L’agricoltura in questi piccoli comuni va ancor più tutelata e sostenuta con apposite misure perché grazie al presidio di questi territori si evita lo spopolamento e si mantiene viva la biodiversità”.