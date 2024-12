Alba, più sicurezza in città: per le festività intensificati i controlli della Polizia Municipale

La città di Alba si prepara al periodo natalizio con un rafforzamento delle attività di controllo da parte della Polizia municipale. Dal monitoraggio della viabilità ai controlli sull'abbandono dei rifiuti, passando per l’attenzione al commercio e l’applicazione delle nuove normative del codice della strada, il comando ha predisposto un piano mirato per aumentare la sicurezza e garantire ordine in un momento particolarmente intenso per la vita cittadina.

“Stiamo monitorando con particolare attenzione le aree più frequentate, come i supermercati e le vie dello shopping, dove l’afflusso di persone e mezzi aumenta in modo significativo,” spiega il comandante Antonio Di Ciancia. “Questo è un momento delicato, e il nostro impegno è garantire sicurezza e fluidità.”

Un’attenzione particolare è rivolta all’applicazione delle nuove norme del codice della strada, entrato in vigore lo scorso 14 dicembre. Tra le novità più rilevanti, il comandante Di Ciancia sottolinea l’obbligo immediato del casco per i monopattini, mentre l’introduzione dell’assicurazione e della targa è in attesa dei relativi decreti attuativi. Altra novità è la sospensione breve della patente, applicabile direttamente su strada nei casi più gravi, come l’uso del cellulare alla guida o il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. “In questi casi, la patente può essere sospesa fino a 15 giorni, a seconda del punteggio posseduto,” aggiunge Di Ciancia. Sono state inoltre aumentate le sanzioni per chi parcheggia negli spazi riservati ai disabili, che ora arrivano a 330 euro con la decurtazione di 4 punti sulla patente.

Parallelamente, la Polizia municipale ha intensificato i controlli contro l’abbandono dei rifiuti. In frazione Mussotto, due persone sono state sanzionate grazie all’utilizzo delle fototrappole e delle telecamere di videosorveglianza. “Sono strumenti fondamentali per contrastare comportamenti incivili e tutelare il decoro della città,” spiega il comandante, sottolineando l’importanza di un monitoraggio costante delle aree più problematiche.

L’impegno si estende anche ai controlli commerciali, soprattutto in vista delle festività. La Polizia municipale sta verificando il rispetto delle norme sulla vendita dei botti di fine anno, limitando il commercio ai prodotti autorizzati e di libero utilizzo. “Continuiamo inoltre a vigilare sull’ordinanza anti-vetro nelle zone più sensibili, come l’area H e la stazione ferroviaria”, aggiunge Di Ciancia.

Particolare attenzione viene riservata proprio alla zona della stazione ferroviaria, che negli ultimi mesi ha richiesto interventi mirati. “Al momento la situazione è tranquilla. Continuiamo comunque a presidiare l’area con costanza, soprattutto nei momenti di maggiore afflusso", conclude il comandante.