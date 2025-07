Andrea Reynaudo è il nuovo massofisioterapista della Freedom FC Women

Giovedì 17 luglio dalle 18, presso la sede di Confindustria Cuneo (via Vittorio Bersezio 9, Cuneo) si terrà l’assemblea pubblica annuale del Gruppo Giovani Industriali cuneese dal titolo “Sostenibilità insostenibile?”, una riflessione a più voci sul tema della sostenibilità e del suo impatto trasversale.

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali affidati a Mariano Costamagna, presidente di Confindustria Cuneo, e a Maria Anghileri, vicepresidente nazionale e presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria, che porterà il punto di vista della generazione emergente su sostenibilità e innovazione imprenditoriale.

La relazione di Luigi Giordano, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Cuneo, fornirà spunti interessanti per il successivo confronto affidato alla tavola rotonda, mettendo sul tavolo sfide e opportunità legate alla sostenibilità.

Prenderà parte al momento di apertura anche Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, con un video intervento attraverso cui illustrerà le strategie di politica regionale riguardo a questi temi.

La tavola rotonda conclusiva vedrà gli interventi di Marco Letizi, consulente ONU e fondatore di ESG Compliance, che stimolerà la discussione sui rischi del greenwashing e sulle soluzioni di compliance integrate; di Lara Ponti, vicepresidente Confindustria con delega alla Transizione Ambientale, che porterà la voce del mondo delle imprese italiane; di Luca Romano, il noto “Avvocato dell’atomo”, al quale sarà affidato il compito di estendere il dibattito all’energia nucleare nel contesto della decarbonizzazione e dell’autonomia strategica e di Enrico Rovere, managing director di Kroll, che spiegherà come i fattori ESG influenzano la valutazione aziendale.

Infine Carlo Alberto Carnevale Maffè, docente di Strategy ed Entrepreneurship alla SDA Bocconi, concluderà gli interventi ragionando di sostenibilità non solo in chiave di compliance, ma di opportunità per ripensare processi, infrastrutture e modelli di crescita.

I lavori saranno coordinati dalla giornalista Hoara Borselli, editorialista de Il Giornale, che guiderà anche il dialogo finale con il pubblico. Per partecipare ci si può iscrivere sul sito: www.confindustriacuneo.it/calendario, oppure scrivere a comunicazione@confindustriacuneo.it