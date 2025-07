SCT Pratiche auto – Cuneo Femminile e la Pallavolo: un'alleanza vincente oltre il Campo

Nel cuore pulsante di Cuneo, dove sport, impresa e passione si intrecciano in modo virtuoso, prende vita una sinergia che va ben oltre la semplice sponsorizzazione: quella tra SCT - Studio Consulenze Trasporti e Cuneo Granda Volley, la squadra di pallavolo femminile che milita nella massima serie A1. Una partnership fondata su valori comuni, visione condivisa e obiettivi di crescita reciproca.

Abbiamo incontrato Alessandra Balestra, titolare di SCT Cuneo, per scoprire da vicino le ragioni profonde che rendono questa collaborazione così speciale e strategica, tanto per lo Studio quanto per il territorio.

SCT Cuneo: Esperienza, Professionalità e Spirito di Squadra

“Siamo un team al femminile, compatto e motivato, proprio come una squadra sportiva,” racconta con orgoglio Alessandra. Fondata nel 2000 a Madonna dell’Olmo, SCT - Studio Consulenze Trasporti è un punto di riferimento nel settore delle pratiche auto nel Cuneese. Con un’esperienza di oltre 25 anni, offre consulenze e assistenza per tutto ciò che riguarda veicoli, patenti e documenti di circolazione.

“Ci siamo evolute nel tempo. Oggi serviamo non solo aziende di autotrasporto, ma anche privati, commercianti di veicoli e concessionari. Offriamo un ventaglio di servizi ampio e puntuale: dalle immatricolazioni alle volture, dai rinnovi patente alle nazionalizzazioni, dalla prenotazione ed assistenza di revisioni e collaudi anche presso officine autorizzate convenzionate. Ma ciò che ci distingue davvero è il rapporto umano, la dedizione e l'affidabilità del nostro team”.

Una Sponsorizzazione che Parla di Valori e di Futuro

La decisione di legarsi a Cuneo Granda Volley non è stata casuale, ma il frutto di un’identificazione profonda con i valori dello sport femminile.

“Abbiamo scelto di sostenere la squadra della nostra città perché rappresenta esattamente ciò in cui crediamo: determinazione, impegno, rispetto e spirito di squadra. Valori che ogni giorno guidano anche il lavoro di Paola, Laura, Rebecca, Alice e Luana, le colonne portanti del nostro studio!” afferma Alessandra.

Oltre a rafforzare l’identità aziendale, questa partnership ha avuto un impatto concreto anche sul clima interno allo studio: “Ci ha unite ancora di più. Condividiamo emozioni e momenti fuori dal lavoro assistendo insieme alle partite al palazzetto. È un’occasione per fare squadra, anche fuori dall’ufficio”.

Oltre la Visibilità: Networking e Crescita Condivisa

Sponsorizzare Cuneo Granda Volley si è rivelata un’opportunità strategica anche dal punto di vista commerciale. La visibilità acquisita e le occasioni di networking offerte dalla società sportiva sono un volano potente per far crescere relazioni professionali.

“La scorsa stagione abbiamo avuto modo di consolidare rapporti commerciali esistenti e di entrare in contatto con nuove realtà imprenditoriali. Gli eventi organizzati per i partner sono occasioni preziose per dialogare, confrontarsi e far conoscere i propri servizi”.

Per le aziende del territorio, investire nello sport femminile di alto livello significa diventare protagoniste attive di un ecosistema positivo, capace di generare fiducia, connessioni e reputazione.

Una Scelta Lungimirante per Aziende che Guardano Avanti

Sostenere Cuneo Granda Volley oggi è molto più che fare branding: è entrare in un circuito virtuoso fatto di persone, relazioni autentiche e valori condivisi. È un investimento a lungo termine sul territorio, sul capitale umano e su una visione di impresa che mette al centro l’etica e il coinvolgimento sociale.

“Per noi, è stata una scelta vincente. E invitiamo tutte le aziende che vogliono distinguersi, crescere e lasciare un segno positivo a seguire questa strada,” conclude Alessandra.

L’impresa che Sposa lo Sport è un’Impresa che Vince

La storia di SCT Cuneo e Cuneo Granda Volley è l’esempio concreto di come il mondo dello sport e quello dell’impresa possano camminare insieme, rafforzandosi a vicenda. Quando si condividono visioni, valori e obiettivi, ogni partnership può diventare qualcosa di molto più grande. Un’alleanza vincente, dentro e fuori dal campo.