Saluzzo, un gelato all’anguria per la Pace e aiutare Medici senza Frontiere a Gaza

“Un gelato per la pace” è l’iniziativa che coinvolge centinaia di gelaterie artigianali italiane, nella giornata di sabato 19 luglio, per la raccolta fondi destinata a "Medici Senza Frontiere" da mesi impegnata in prima linea a Gaza, tra ospedali bombardati e vicino ai civili che vivono in una situazione di carestia, emergenze sanitarie e umanitarie.

È impossibile citarle tutte: l’elenco delle gelaterie aderenti è lunghissimo e in continua crescita, disponibile sul sito www.ungelatoperlapace.it .

Dalla Sicilia al Nord Italia, da Reggio Calabria a Saluzzo, dove Livia- Il Gelato naturale (in via Spielberg 95/A) ha aderito all’iniziativa.

Per tutte le gelaterie l'adesione vuole essere "un gesto di solidarietà profondamente umano, un atto di coscienza collettiva per queste popolazioni che hanno bisogno urgente di cure, cibo e dignità. Non vogliamo entrare nel merito delle questioni geopolitiche né giudicare. Le guerre sono una sconfitta per tutti:ma dietro ogni numero ci sono bambini, madri, padri, vite spezzate".

Il gusto del gelato solidale o della granita è all’anguria, frutto che cresce nella striscia di Gaza e in Cisgiordania, simbolo di festa e convivialità, diventato negli anni emblema di resistenza del popolo palestinese. "I suoi colori (rosso, nero, bianco e verde) sono anche quelli della bandiera palestinese - spiega Livia - Ci tengo molto all'iniziativa, il cui ricavato e le eventuali donazioni libere saranno interamente devoluti a sostegno di Medici Senza Frontiere. Per un giorno trasformiamo la dolcezza di questo gelato o granita, in aiuto concreto, in speranza, in un gesto consapevole e responsabile per portare cure e salvezza a chi vive nella disperazione".

Dopo il successo di “Un gelato per l’Ucraina”, con cui nel 2022 sono stati donati circa 25mila euro ad EMERGENCY, la categoria si mobilita di nuovo, con l’obiettivo di creare una rete ampia, per raccogliere fondi e amplificare un messaggio di umanità e responsabilità condivisa.

Info: liviailgelatonaturale@gmail.com TELEFONO: 3346325566.