“Scolpire il Tempo": la Gipsoteca Comunale di Santa Vittoria d'Alba celebra i suoi primi vent'anni

L'Associazione Anforianus ODV, insieme al Comune di Santa Vittoria d'Alba, ha annunciato la celebrazione del ventennale della Gipsoteca Comunale “Gioachino Chiesa”, un traguardo importante che segna vent’anni di attività culturale, conservazione del patrimonio artistico e apertura al territorio.

Venerdì 18 luglio, a partire dalle ore 20.15, presso l'Anfiteatro San Francesco, adiacente alla sede della Gipsoteca Comunale di Santa Vittoria d'Alba, in via Castello 5 e con accesso da Piazza Marone 2, si terrà un evento speciale aperto al pubblico per festeggiare insieme due decenni di bellezza, ricerca e passione per l’arte e la scultura.

La serata sarà l’occasione per ripercorrere la storia della Gipsoteca, scoprire curiosità sulla sua fondazione, incontrare studiosi ed amici della collezione di gessi e non solo. Il programma prevede l’inaugurazione della celebrazione “Scolpire il Tempo - 20 Anni di arte memoria e bellezza”, i saluti istituzionali e gli interventi di ospiti speciali con distribuzione del dossier commemorativo, e la performance artistica “Merica!” con Paolo Tibaldi.

Inoltre ci sarà l’accompagnamento con musica dal vivo e installazioni temporanee, visita speciale al Laboratorio dell'Arte ed alle Sale Espositive - Notte bianca con i Gessi e il rinfresco con momento conviviale nella corte della Gipsoteca.

Dall’associazione Anforianus ODV un commento ricco di orgoglio: “La Gipsoteca nacque da un’idea semplice: rendere l’arte accessibile, viva, vicina alle persone. Dopo vent’anni, si può dire con orgoglio che questa visione ha trovato casa qui, grazie a chi ha creduto e continua a credere nella cultura come bene condiviso. Era solo un sogno, un’idea fragile. Oggi è un luogo vivo, pieno di storie, volti, emozioni. È qualcosa che va oltre il tempo: un ponte tra generazioni, un abbraccio tra arte e persone. Questa festa è per tutti quelli che hanno avuto quel sogno, e lo hanno reso reale”.

L’evento è aperto a tutti, con particolare invito rivolto alla Comunità, a scuole, associazioni culturali e cittadini che hanno accompagnato la crescita della Gipsoteca nel corso degli anni. Un’occasione per rivivere il passato, celebrare il presente e, con un brindisi, immaginare insieme il futuro della Gipsoteca.

Per ulteriori informazioni: info@anforianus.it, www.anforianus.org