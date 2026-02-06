Comitato alberi di Saluzzo: Ausilia Capellino è la nuova presidente

Dopo le dimissioni del presidente Franco Scatolero, eletto nel luglio dello scorso anno, a capo del Comitato Alberi di Saluzzo è ufficialmente entrata Ausilia Capellino, attiva da anni nell'associazione e operativa professionalmente nel settore della valorizzazione e promozione turistica della città.

Vicepresidente è stato eletto Giuseppe Manino, segretario Edoardo Bonicelli.

Il Comitato nato a fine luglio nel 2023, come organizzazione apartitica e aconfessionale, quale evoluzione dell’omonimo gruppo facebook, si propone (come recita lo statuto) di rivendicare per i cittadini il diritto di decisione nella gestione del verde pubblico e si pone come interlocutore delle politiche urbanistiche cittadine. Si pone anche come movimento in sinergia ad altri gruppi, schierato con le associazioni cuneesi contro il taglio dei cedri di piazza Europa. Una rappresentanza sarà al Consiglio comunale di mercoledì 11 febbraio, dedicato appositamento al discorso della riqualificazione della piazza.

Recentemente il gruppo è tornato far sentire la propria voce con una "lettera aperta" all’Amministrazione, dopo l’abbattimento delle tre betulle nel giardino dell'Arma, in via Torino, contestando il metodo di operare e affermando che "le fasi di pianificazione, progettazione e gestione del verde urbano di interesse pubblico, devono essere condivise. Il coinvolgimento attivo consente di stimolare le responsabilità dei cittadini nei confronti della conservazione del verde, con maggiore attenzione alla prevenzione del vandalismo e alla messa a punto di buone pratiche ottenendo anche un miglioramento nella gestione del verde”.

Nella stessa lettera, parla dei tre abeti abbattuti nell’area tra via Fiume e via Trento, vicino all’ex caserma Filippi, interessata dalla variante urbanistica, per la realizzazione della nuova caserma della Polizia Stradale.