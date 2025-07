Lista Cirio Presidente PML, 94 case popolari ristrutturate. Sobrero: “Un intervento che cambia la vita delle persone”

La Giunta regionale, con delibera pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, stanzia 1.417.585 euro per la manutenzione delle case popolari cosiddette "di risulta", cioè rientrate nella disponibilità dell’ente gestore e che necessitano di interventi per essere nuovamente assegnate.

I fondi sono in parte nazionali e in parte regionali e derivano dal precedente intervento regionale per gli alloggi di risulta (472.000 euro), dal programma statale L. 80/2014, lett. a, (245.000 euro con autorizzazione ministeriale), da Programma Casa (400.000 euro) e dall’emendamento presentato dal Gruppo Lista Civica Cirio Presidente PML al Bilancio di Previsione (300.000 euro).

I fondi sono così ripartiti: ad ATC Nord euro 284.000, ad ATC Centro euro 809.000, ad ATC Sud euro 323.000.

I costi per gli interventi sono stimati in massimo 15.000 euro per unità immobiliare, anche se non tutti i lavori di manutenzione raggiungeranno tale cifra: in sintesi si tratta di almeno 94 appartamenti che saranno rimessi in condizione di essere assegnati, 21 dei quali gestiti da ATC Sud.

“Stiamo parlando di almeno 21 famiglie che avranno una casa nelle province di Cuneo, Asti e Alessandria, 94 in tutta la regione – commenta il consigliere Daniele Sobrero, Lista Civica Cirio Presidente PML, che ha condiviso, sottoscritto e sostenuto l’emendamento –; questi fondi incidono direttamente sulla vita delle persone. Ringrazio l’Assessore Marrone per aver reperito e messo a disposizione ulteriori risorse oltre a quelle che abbiamo voluto inserire nel Bilancio con il nostro emendamento, permettendo di ampliare la misura. Sostenere le famiglie, soprattutto quelle in difficoltà, significa investire sul futuro della nostra regione”.