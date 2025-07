La minoranza di Priola cambia partito ed entra in Azione

I Consiglieri Comunali di Priola Ugo Balzaretti, Giorgio Candussio e Sergio Fuschi, comunicano di aver rassegnato le dimissioni dal Movimento Indipendenza dal 18 luglio 2025.

"Decisione scaturita per scelte politiche non più aderenti a quanto convenuto sia ad Orvieto che successivamente a Roma, durante l’Assemblea di Fondazione del Movimento di andare “Oltre la Destra e la Sinistra”. Per tale ragione, con senso di responsabilità e soprattutto senza fini personali, abbiamo ritenuto opportuno per rispetto verso i cittadini che ci sostengono e non solo, continuare il nostro impegno nel partito Azione guidato dall’On. Carlo Calenda" - scrivono dal gruppo.