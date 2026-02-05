Camera, Gribaudo (PD) ricorda Gino Borgna: “Un padre politico: sono passati dieci anni, ma i suoi insegnamenti restano”

“Sono ormai trascorsi dieci anni dalla scomparsa di un grande uomo, Gino Borgna, che è stato un grande sindacalista e politico importante per il mio territorio e per la storia di tante e tanti di noi”.

Così Chiara Gribaudo, vicepresidente del Partito Democratico, che oggi alla Camera ha ricordato Gino Borgna, ex politico e sindacalista cuneese deceduto dieci anni fa.

“È stato uno dei miei padri politici. Sono passati dieci anni ma l’affetto rimane lo stesso, come gli stessi sono gli insegnamenti che mi e ci ha lasciato - ha proseguito la deputata cuneese - Gino Borgna è stato partigiano, sindacalista, uno dei protagonisti nell’aver trasformato le Langhe, terra che all’epoca era definita quasi grama, come quelle che conosciamo oggi”.



“Ha fatto tante battaglie per il territorio e soprattutto sempre a difesa dei più deboli. Ci ha insegnato il valore della Costituzione, che non solo conosceva ma soprattutto praticava. E chi lo ha conosciuto, anche se politicamente distante da lui, sapeva riconoscerlo perché era autentico, coerente, un grande padre politico. Mi ha insegnato a continuare a lottare negli ideali in cui credo, è un lascito grande che anche quest’Aula deve ricordare” ha concluso Gribaudo.